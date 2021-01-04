İsa İsminin Anlamı Nedir? İsa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İsa köken olarak İbraniceye dayanır. Aynı zamanda önemli bir tarihi geçmişi bulunan İsa, özellikle dini anlamda çok önemli bir yere sahiptir. Birçok farklı dilde kullanılan İsa ismi, aynı zamanda Türkiye'den erkek çocukları adına isim olarak uzun yıllardır kullanılıyor.



İsa Ne Demek?



Her ne kadar en büyük peygamberlerden biri olarak bilinse dahi, İsa isminin anlamı aynı zamanda değişik manalara da gelir. Bu sebepten dolayı bütün dinler için ve ayrıca anlam açısından önemli bir yere sahiptir.



- Allah'ın yargılaması, marifeti

- Dört büyük peygamberden birisi. Özellikle doğumu Türkiye ile beraber batıda takvimin başlangıcı olarak bilinir.



Bu şekilde hem isim anlamı hem de dini açıdan önemli tarihi ile beraber, dünyanın en önemli isimleri içerisinde yer almaktadır. Bu güzel ve değerli ismi minik yavrunuz için listeye alabilirsiniz.



İsa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kur'an-ı Kerim'de 4 büyük peygamber ismi geçer. Bu sebepten dolayı İsa ismi de yine yer alan adlar içerisinde gelmektedir. O yüzden İsa ismi Kur'an'da geçmektedir. Tarihi açıdan bir anlamı itibariyle sevilen ve değer gören en özel erkek çocuk isimleri içerisinde yer alır.