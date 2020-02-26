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    HaberlerEğitim Haberleri Işık’ın eTwinning projesi Avrupa ikincisi oldu
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    26.02.2020 - 07:00 |

    Işık’ın eTwinning projesi Avrupa ikincisi oldu

    FMV Işık Okulları Twinning Kulübü bünyesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 15 İspanyolca öğrencisi tarafından yürütülen “Ciudadan@ Digital 5.0 (Dijital Vatandaş 5.0)” isimli eTwinning projesi, Ulusal ve Avrupa Kalite etiketleriyle ödüllendirilmenin ardından 932 örnek proje içinden 7-11 yaş kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

    Işık’ın eTwinning projesi Avrupa ikincisi oldu

    Proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye’den yedi okul tarafından yaklaşık 300 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler projede, dijital vatandaşlığın beş modülü üzerinde, çeşitli iş birlikçi aktivitelerle online çalışarak, İspanyolca dilinde etkinlikler gerçekleştirdiler. Böylece öğrenciler, hem dil becerilerini geliştirip hem de web 2.0 araçlarıyla dijital alanda tecrübe edindiler.

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