Işık’ın eTwinning projesi Avrupa ikincisi oldu

Proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye’den yedi okul tarafından yaklaşık 300 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler projede, dijital vatandaşlığın beş modülü üzerinde, çeşitli iş birlikçi aktivitelerle online çalışarak, İspanyolca dilinde etkinlikler gerçekleştirdiler. Böylece öğrenciler, hem dil becerilerini geliştirip hem de web 2.0 araçlarıyla dijital alanda tecrübe edindiler.