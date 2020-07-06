İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
İspanyolca, dünya üzerinde en çok merak edilen ve sevilen diller arasına girmeyi başarmıştır. Özellikle günlük konuşmalara yetecek kadar öğrenmek herkesin işine yarayacaktır. Bu nedenle İspanyolca sayıların öğrenilmesi de gerekecektir. İspanyolca sayılar hakkında merak ettikleriniz için araştırmalarda bulunduk ve sizler için İspanyolca sayılar hakkında bilgiler derledik.
İspanyolca tarih boyunca varlığı ve sempatikliği korumuş bir dildir. Özellikle dil bilgisindeki kolaylıklar sayesinde öğrenilmesi diğer birçok dile göre kolaydır. Hem kelimeleri hem de sayıları ile sizlere yeni dil öğrenmenin keyfini sunacaktır.
İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır?
İspanyolca öğrenirken en rahat olacağınız bölüm sayılar bölümüdür. Sayıları öğrenmek oldukça kolay olacaktır. İspanyolcada 15 sayısına kadar her sayının farklı bir okunuşu bulunmaktadır. Fakat sayılar ilerledikçe tam bir Türkçe mantığında sayılar okunmaya başlanmaktadır.
İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı
İspanyolca sayılarda dikkat edilmesi gerekenlerin başında ilk on beş sayısının okunuşu gelmektedir. Ardından 20,30,40 ve 50 gibi 10’nun katı olan sayıları öğrendikten sonra İspanyolca bir sayı söyleyememe ihtimaliniz kalmamaktadır. Aşağıda sayılar sizler için sıralanmıştır. 20 den sonra ise sadece 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 sayılarının Türkçe okunuşları yazılmıştır. Diğerleri de aynı mantıkta okunmaktadır. Gördüğünüz gibi çok kolay okunuşları bulunmaktadır.
İlk olarak sayının yazılışı yer almaktadır. Ardından Türkçe yazılmıştır. Devamında İspanyolca yazılışı bulunmaktadır. Onun Ardında ise Türkçe okunuşu yazılmıştır.
0 Sıfır Cero Sero
1 Bir uno uno
2 Iki dos dos
3 Üç tres tres
4 Dört cuatro kuatro
5 Beş cinco sinko
6 Altı seis seis
7 Yedi siete siete
8 Sekiz ocho oço
9 Dokuz nueve nuebe
10 On diez dies
11 On bir once onse
12 On iki doce dase
13 On üç trece trese
14 On dört catorce katorse
15 On beş quince kinse
16 On altı dieciséis diesises
17 On yedi diecisiete diesisiete
18 On sekiz dieciocho diesioço
19 On dokuz diecinueve diesiunebe
20 Yirmi veinte beinte
21 Yirmi bir veintiuno
22 Yirmi iki veintidós
23 Yirmi üç veintitrés
24 Yirmi dört veinticuatro
25 Yirmi beş veinticinco
26 Yirmi altı veintiséis
27 Yirmi yedi veintisiete
28 Yirmi sekiz veintiocho
29 Yirmi dokuz veintinueve
30 Otuz treinta treinta
31 Otuz bir treinta y uno
32 Otuz iki treinta y dos
33 Otuz üç treinta y tres
34 Otuz dört treinta y cuatro
35 Otuz beş treinta y cinco
36 Otuz altı treinta y seis
37 Otuz yedi treinta y siete
38 Otuz sekiz treinta y ocho
39 Otuz dokuz treinta y nueve
40 Kırk cuarenta kuerenta
41 Kırk bir cuarenta y uno
42 Kırk iki cuarenta y dos
43 Kırk üç cuarenta y tres
44 Kırk dört cuarenta y cuatro
45 Kırk beş cuarenta y cinco
46 Kırk altı cuarenta y seis
47 Kırk yedi cuarenta y siete
48 Kırk sekiz cuarenta y ocho
49 Kırk dokuz cuarenta y nueve
50 Elli cincuenta sinkuenta
51 Elli bir cincuenta y uno
52 Elli iki cincuenta y dos
53 Elli üç cincuenta y tres
54 Elli dört cincuenta y cuatro
55 Elli beş cincuenta y cinco
56 Elli altı cincuenta y seis
57 Elli yedi cincuenta y siete
58 Elli sekiz cincuenta y ocho
59 Elli dokuz cincuenta y nueve
60 Altmış sesenta sesenta
61 Altmış bir sesenta y uno
62 Altmış iki sesenta y dos
63 Altmış üç sesenta y tres
64 Altmış dört sesenta y cuatro
65 Altmış beş sesenta y cinco
66 Altmış altı sesenta y seis
67 Altmış yedi sesenta y siete
68 Altmış sekiz sesenta y ocho
69 Altmış dokuz sesenta y nueve
70 Yetmiş setenta setenta
71 Yetmiş bir setenta y uno
72 Yetmiş iki setenta y dos
73 Yetmiş üç setenta y tres
74 Yetmiş dört setenta y cuatro
75 Yetmiş beş setenta y cinco
76 Yetmiş altı setenta y seis
77 Yetmiş yedi setenta y siete
78 Yetmiş sekiz setenta y ocho
79 Yetmiş dokuz setenta y nueve
80 Seksen ochenta oçenta
81 Seksen bir ochenta y uno
82 Seksen iki ochenta y dos
83 Seksen üç ochenta y tres
84 Seksen dört ochenta y cuatro
85 Seksen beş ochenta y cinco
86 Seksen altı ochenta y seis
87 Seksen yedi ochenta y siete
88 Seksen sekiz ochenta y ocho
89 Seksen dokuz ochenta y nueve
90 Doksan noventa nobenta
91 Doksan bir noventa y uno
92 Doksan iki noventa y dos
93 Doksan üç noventa y tres
94 Doksan dört noventa y cuatro
95 Doksan beş noventa y cinco
96 Doksan altı noventa y seis
97 Doksan yedi noventa y siete
98 Doksan sekiz noventa y ocho
99 Doksan dokuz noventa y nueve
100 Yüz cien sien