İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

İspanyolca tarih boyunca varlığı ve sempatikliği korumuş bir dildir. Özellikle dil bilgisindeki kolaylıklar sayesinde öğrenilmesi diğer birçok dile göre kolaydır. Hem kelimeleri hem de sayıları ile sizlere yeni dil öğrenmenin keyfini sunacaktır.



İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır?



İspanyolca öğrenirken en rahat olacağınız bölüm sayılar bölümüdür. Sayıları öğrenmek oldukça kolay olacaktır. İspanyolcada 15 sayısına kadar her sayının farklı bir okunuşu bulunmaktadır. Fakat sayılar ilerledikçe tam bir Türkçe mantığında sayılar okunmaya başlanmaktadır.



İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı



İspanyolca sayılarda dikkat edilmesi gerekenlerin başında ilk on beş sayısının okunuşu gelmektedir. Ardından 20,30,40 ve 50 gibi 10’nun katı olan sayıları öğrendikten sonra İspanyolca bir sayı söyleyememe ihtimaliniz kalmamaktadır. Aşağıda sayılar sizler için sıralanmıştır. 20 den sonra ise sadece 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 sayılarının Türkçe okunuşları yazılmıştır. Diğerleri de aynı mantıkta okunmaktadır. Gördüğünüz gibi çok kolay okunuşları bulunmaktadır.



İlk olarak sayının yazılışı yer almaktadır. Ardından Türkçe yazılmıştır. Devamında İspanyolca yazılışı bulunmaktadır. Onun Ardında ise Türkçe okunuşu yazılmıştır.



0 Sıfır Cero Sero

1 Bir uno uno

2 Iki dos dos

3 Üç tres tres

4 Dört cuatro kuatro

5 Beş cinco sinko

6 Altı seis seis

7 Yedi siete siete

8 Sekiz ocho oço

9 Dokuz nueve nuebe

10 On diez dies

11 On bir once onse

12 On iki doce dase

13 On üç trece trese

14 On dört catorce katorse

15 On beş quince kinse

16 On altı dieciséis diesises

17 On yedi diecisiete diesisiete

18 On sekiz dieciocho diesioço

19 On dokuz diecinueve diesiunebe

20 Yirmi veinte beinte

21 Yirmi bir veintiuno

22 Yirmi iki veintidós

23 Yirmi üç veintitrés

24 Yirmi dört veinticuatro

25 Yirmi beş veinticinco

26 Yirmi altı veintiséis

27 Yirmi yedi veintisiete

28 Yirmi sekiz veintiocho

29 Yirmi dokuz veintinueve

30 Otuz treinta treinta

31 Otuz bir treinta y uno

32 Otuz iki treinta y dos

33 Otuz üç treinta y tres

34 Otuz dört treinta y cuatro

35 Otuz beş treinta y cinco

36 Otuz altı treinta y seis

37 Otuz yedi treinta y siete

38 Otuz sekiz treinta y ocho

39 Otuz dokuz treinta y nueve

40 Kırk cuarenta kuerenta

41 Kırk bir cuarenta y uno

42 Kırk iki cuarenta y dos

43 Kırk üç cuarenta y tres

44 Kırk dört cuarenta y cuatro

45 Kırk beş cuarenta y cinco

46 Kırk altı cuarenta y seis

47 Kırk yedi cuarenta y siete

48 Kırk sekiz cuarenta y ocho

49 Kırk dokuz cuarenta y nueve

50 Elli cincuenta sinkuenta

51 Elli bir cincuenta y uno

52 Elli iki cincuenta y dos

53 Elli üç cincuenta y tres

54 Elli dört cincuenta y cuatro

55 Elli beş cincuenta y cinco

56 Elli altı cincuenta y seis

57 Elli yedi cincuenta y siete

58 Elli sekiz cincuenta y ocho

59 Elli dokuz cincuenta y nueve

60 Altmış sesenta sesenta

61 Altmış bir sesenta y uno

62 Altmış iki sesenta y dos

63 Altmış üç sesenta y tres

64 Altmış dört sesenta y cuatro

65 Altmış beş sesenta y cinco

66 Altmış altı sesenta y seis

67 Altmış yedi sesenta y siete

68 Altmış sekiz sesenta y ocho

69 Altmış dokuz sesenta y nueve

70 Yetmiş setenta setenta

71 Yetmiş bir setenta y uno

72 Yetmiş iki setenta y dos

73 Yetmiş üç setenta y tres

74 Yetmiş dört setenta y cuatro

75 Yetmiş beş setenta y cinco

76 Yetmiş altı setenta y seis

77 Yetmiş yedi setenta y siete

78 Yetmiş sekiz setenta y ocho

79 Yetmiş dokuz setenta y nueve

80 Seksen ochenta oçenta

81 Seksen bir ochenta y uno

82 Seksen iki ochenta y dos

83 Seksen üç ochenta y tres

84 Seksen dört ochenta y cuatro

85 Seksen beş ochenta y cinco

86 Seksen altı ochenta y seis

87 Seksen yedi ochenta y siete

88 Seksen sekiz ochenta y ocho

89 Seksen dokuz ochenta y nueve

90 Doksan noventa nobenta

91 Doksan bir noventa y uno

92 Doksan iki noventa y dos

93 Doksan üç noventa y tres

94 Doksan dört noventa y cuatro

95 Doksan beş noventa y cinco

96 Doksan altı noventa y seis

97 Doksan yedi noventa y siete

98 Doksan sekiz noventa y ocho

99 Doksan dokuz noventa y nueve

100 Yüz cien sien