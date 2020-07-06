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    HaberlerEğitim Haberleri İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
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    06.07.2020 - 02:53 |

    İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    İspanyolca, dünya üzerinde en çok merak edilen ve sevilen diller arasına girmeyi başarmıştır. Özellikle günlük konuşmalara yetecek kadar öğrenmek herkesin işine yarayacaktır. Bu nedenle İspanyolca sayıların öğrenilmesi de gerekecektir. İspanyolca sayılar hakkında merak ettikleriniz için araştırmalarda bulunduk ve sizler için İspanyolca sayılar hakkında bilgiler derledik.

    İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    İspanyolca tarih boyunca varlığı ve sempatikliği korumuş bir dildir. Özellikle dil bilgisindeki kolaylıklar sayesinde öğrenilmesi diğer birçok dile göre kolaydır. Hem kelimeleri hem de sayıları ile sizlere yeni dil öğrenmenin keyfini sunacaktır.

    İspanyolca Sayılar Nasıl Yazılır?

    İspanyolca öğrenirken en rahat olacağınız bölüm sayılar bölümüdür. Sayıları öğrenmek oldukça kolay olacaktır. İspanyolcada 15 sayısına kadar her sayının farklı bir okunuşu bulunmaktadır. Fakat sayılar ilerledikçe tam bir Türkçe mantığında sayılar okunmaya başlanmaktadır.

    İspanyolca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı

    İspanyolca sayılarda dikkat edilmesi gerekenlerin başında ilk on beş sayısının okunuşu gelmektedir. Ardından 20,30,40 ve 50 gibi 10’nun katı olan sayıları öğrendikten sonra İspanyolca bir sayı söyleyememe ihtimaliniz kalmamaktadır. Aşağıda sayılar sizler için sıralanmıştır. 20 den sonra ise sadece 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 sayılarının Türkçe okunuşları yazılmıştır. Diğerleri de aynı mantıkta okunmaktadır. Gördüğünüz gibi çok kolay okunuşları bulunmaktadır.

    İlk olarak sayının yazılışı yer almaktadır. Ardından Türkçe yazılmıştır. Devamında İspanyolca yazılışı bulunmaktadır. Onun Ardında ise Türkçe okunuşu yazılmıştır.

    0 Sıfır Cero Sero
    1 Bir uno uno
    2 Iki dos dos
    3 Üç tres tres
    4 Dört cuatro kuatro
    5 Beş cinco sinko
    6 Altı seis seis
    7 Yedi siete siete
    8 Sekiz ocho oço
    9 Dokuz nueve nuebe
    10 On diez dies
    11 On bir once onse
    12 On iki doce dase
    13 On üç trece trese
    14 On dört catorce katorse
    15 On beş quince kinse
    16 On altı dieciséis diesises
    17 On yedi diecisiete diesisiete
    18 On sekiz dieciocho diesioço
    19 On dokuz diecinueve diesiunebe
    20 Yirmi veinte beinte
    21 Yirmi bir veintiuno
    22 Yirmi iki veintidós
    23 Yirmi üç veintitrés
    24 Yirmi dört veinticuatro
    25 Yirmi beş veinticinco
    26 Yirmi altı veintiséis
    27 Yirmi yedi veintisiete
    28 Yirmi sekiz veintiocho
    29 Yirmi dokuz veintinueve
    30 Otuz treinta treinta
    31 Otuz bir treinta y uno
    32 Otuz iki treinta y dos
    33 Otuz üç treinta y tres
    34 Otuz dört treinta y cuatro
    35 Otuz beş treinta y cinco
    36 Otuz altı treinta y seis
    37 Otuz yedi treinta y siete
    38 Otuz sekiz treinta y ocho
    39 Otuz dokuz treinta y nueve
    40 Kırk cuarenta kuerenta
    41 Kırk bir cuarenta y uno
    42 Kırk iki cuarenta y dos
    43 Kırk üç cuarenta y tres
    44 Kırk dört cuarenta y cuatro
    45 Kırk beş cuarenta y cinco
    46 Kırk altı cuarenta y seis
    47 Kırk yedi cuarenta y siete
    48 Kırk sekiz cuarenta y ocho
    49 Kırk dokuz cuarenta y nueve
    50 Elli cincuenta sinkuenta
    51 Elli bir cincuenta y uno
    52 Elli iki cincuenta y dos
    53 Elli üç cincuenta y tres
    54 Elli dört cincuenta y cuatro
    55 Elli beş cincuenta y cinco
    56 Elli altı cincuenta y seis
    57 Elli yedi cincuenta y siete
    58 Elli sekiz cincuenta y ocho
    59 Elli dokuz cincuenta y nueve
    60 Altmış sesenta sesenta
    61 Altmış bir sesenta y uno
    62 Altmış iki sesenta y dos
    63 Altmış üç sesenta y tres
    64 Altmış dört sesenta y cuatro
    65 Altmış beş sesenta y cinco
    66 Altmış altı sesenta y seis
    67 Altmış yedi sesenta y siete
    68 Altmış sekiz sesenta y ocho
    69 Altmış dokuz sesenta y nueve
    70 Yetmiş setenta setenta
    71 Yetmiş bir setenta y uno
    72 Yetmiş iki setenta y dos
    73 Yetmiş üç setenta y tres
    74 Yetmiş dört setenta y cuatro
    75 Yetmiş beş setenta y cinco
    76 Yetmiş altı setenta y seis
    77 Yetmiş yedi setenta y siete
    78 Yetmiş sekiz setenta y ocho
    79 Yetmiş dokuz setenta y nueve
    80 Seksen ochenta oçenta
    81 Seksen bir ochenta y uno
    82 Seksen iki ochenta y dos
    83 Seksen üç ochenta y tres
    84 Seksen dört ochenta y cuatro
    85 Seksen beş ochenta y cinco
    86 Seksen altı ochenta y seis
    87 Seksen yedi ochenta y siete
    88 Seksen sekiz ochenta y ocho
    89 Seksen dokuz ochenta y nueve
    90 Doksan noventa nobenta
    91 Doksan bir noventa y uno
    92 Doksan iki noventa y dos
    93 Doksan üç noventa y tres
    94 Doksan dört noventa y cuatro
    95 Doksan beş noventa y cinco
    96 Doksan altı noventa y seis
    97 Doksan yedi noventa y siete
    98 Doksan sekiz noventa y ocho
    99 Doksan dokuz noventa y nueve
    100 Yüz cien sien

     

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