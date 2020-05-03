İstişare Ne Demek? Tdk'ya Göre İstişare Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

İstişare kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Oldukça uzun dönemlerden bu yana hala pek çok kez kullanılmaktadır. İstişare kelimesi danışmak manasına gelmektedir.



İstişare Ne Demek?



Arapçadan dilimize geçmiş olan istişare kelimesi ''şara'' sözcüğünden türetilmiştir. Anlam bakımından danışmak manasına gelmektedir. Bazı kaynaklarda bir kimsenin belirli bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak anlamında da kullanıldığı açıklanmıştır. Tek bir kişinin bir konu hakkındaki karar vermesinin güç olduğu durumlarda konunun istişare edilmesi gerekir. Bu sebeple istişare kelimesi konuyu farklı görüş açılarına sunmak ve başka kişilerin görüşlerini almak anlamında kullanılan kelimedir.



İstişare kelimesi bir konuda değerlendirme yapmak anlamına gelmektedir. İstişare kavramı tıp, hukuk ve kamusal alanlarda önemli bir değerdir. Ayrıca istişare kelimesi Türk Dl Kurumunda anlamı değerlendirilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre istişare kelimesi anlamı danışma olarak belirtilmektedir.



TDK'ya Göre İstişare Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde istişare kelimesi anlamı danışma şeklinde açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra istişare etmek kelimesinin de anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. İstişare etmek kelimesi sözlük anlamı ise danışmak manasına gelmektedir.