İstisna Ve İstisnai Ne Demek? Tdk'da İstisnalı Ve İstinasız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Öncelikle istisna kelimesine bakıldığı zaman TDK açısından, ‘Bir kimse ya da bir şeyi benzerlerinden ayrı tutmak’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı şekilde istisnai kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında, ‘Kuraldışı ya da ayrıklı,’ şekilde karşılık bulunmaktadır.



İstisna ve İstisnai Nedir?



İstisna kelimesi TDK üzerinden birbirinden farklı tanımlamalara sahiptir.



- Bir kimseye ya da bir şeyi benzer olanlarından ayrı tutmak,

- Genelden ayrı olan, kuraldışı ya da ayrıklık,

- Herhangi bir durumdan ayrı tutulan şey ya da kimse,



Bu anlamları ile beraber ek olarak istisnai kelimesine bakıldığı zaman, ‘Kural dışı olan ve ayrıklı’ biçiminde karşılık buluyor.



‘’O çok istisna bir durum.’’



‘’Bu konuyu istisnai olarak ele almak gerekir.’’



TDK'da İstisnalı ve İstinasız Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İstisna kelimesi ile beraber türemiş olan istisnalı ya da istisnasız sözcükleri de yer almaktadır.



Bu doğrultuda istisnalı kelimesi, ‘İstisna içerisine girmiş olan bir kişi ya da şey’ olarak TDK üzerinden ifade etmek mümkün.



Tam tersi olarak istisnasız sözcüğü ise, ‘herhangi bir ayrım yapmadan,’ şeklinde Türk Dil Kurumu açısından ele alınmaktadır.



‘’İstisnasız her öğrenci okula gelmelidir.’’