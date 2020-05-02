İthal Ne Demek? Tdk'da İthal Etmek Ve İthal Malı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

TDK için ithal kelimesi, ‘Herhangi bir ülkeye, yabancı ülkelerden mal getirmek’ şeklinde karşılık bulmaktadır. Daha temel anlamı konusunda ise, ‘içine alma’ anlamına sahip olduğunu söylemek mümkün.



İthal Ne Demek?



İthal kelimesi ülkeler adına büyük öneme sahip olan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘yabancı ülkelerden başka bir ülkeye getirilen mal’ ifadesi ile tanım sağlamaktadır.



‘’İthal ürünler son dönemlerde oldukça fazla artış gösterdi.’’



TDK'da İthal Etmek ve İthal Malı Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İthal kelimesi ile beraber türemiş olan ithal etmek sözcüğü ise TDK’da, ‘Dışarıdan ülkeye mal ve hizmet getirmek’ anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Genelde gündelik yaşamda bu anlamı ile beraber değerlendirilir.



‘’Ülke artık ithal etmek zorunda kalmamalı ve kendi üretmelidir.’’



Türk Dil Kurumu ithal malı için, ‘Yabancı ülke malı’ ifadesini karşımıza çıkarıyor. Dışarıdan getirilmiş olan ve başka bir ülkede üretimi gerçekleştirilmiş mal olarak anlatmak mümkün.



‘’Bu ithal mallar gümrükten mutlaka geçmek zorunda.’’



Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde ithal kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş farklı kelime gruplarını kullanabilirsiniz.