23.04.2020 - 17:31 |
İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te İyiki Doğdun Mu Yoksa İyidoğdun Olarak Mı Yazıyor?
Türkçe yazım kuralları arasında en sık yapılan hata “ki” bağlacıyla ilgili olmaktadır. Bu hatalara verilebilecek bir örnek de “iyi ki doğdun” cümlesinin yazılışıdır. Bu kapsamda ortaya iyi ki doğdun nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı tarzında sorular çıkmaktadır. Sizler için TDK kılavuzunda iyi ki ifadesinin nasıl yer aldığını araştırdık. İşte tüm bu soruların ayrıntılı cevapları.
İyi ki doğdun, özellikle sosyal medyada sık sık yazılan bir cümledir. Bazı insanlar bu cümlenin yazımı konusunda tereddütler yaşamaktadır.
İyi Ki Doğdun TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Yurt dışı sözcüğünün birleşik yazıldığı konusunda bazı yanlışlıklar yapılmaktadır. Ancak ilgili TDK kaynakları incelendiğinde bu kelimenin “yurt dışı” şeklinde ve ayrı yazıldığı görülmektedir.
İyi Ki Doğdun Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
- İyi ki doğdun da benim kardeşim oldun. (DOĞRU)
- Bence pastaya iyiki doğdun yazsak yeter. (YANLIŞ)
İyi Ki Doğdun Nedir?
İyi ki doğdun cümlesi, doğum günlerinde kutlama yapmak için kullanılan yaygın bir ifadedir. Bu bağlamda TDK sözlüğünde iyi ki kavramı “ne mutlu” manası taşımaktadır.