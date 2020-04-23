İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te İyiki Doğdun Mu Yoksa İyidoğdun Olarak Mı Yazıyor?

İyi ki doğdun, özellikle sosyal medyada sık sık yazılan bir cümledir. Bazı insanlar bu cümlenin yazımı konusunda tereddütler yaşamaktadır.



İyi Ki Doğdun TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Yurt dışı sözcüğünün birleşik yazıldığı konusunda bazı yanlışlıklar yapılmaktadır. Ancak ilgili TDK kaynakları incelendiğinde bu kelimenin “yurt dışı” şeklinde ve ayrı yazıldığı görülmektedir.



İyi Ki Doğdun Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- İyi ki doğdun da benim kardeşim oldun. (DOĞRU)

- Bence pastaya iyiki doğdun yazsak yeter. (YANLIŞ)



İyi Ki Doğdun Nedir?



İyi ki doğdun cümlesi, doğum günlerinde kutlama yapmak için kullanılan yaygın bir ifadedir. Bu bağlamda TDK sözlüğünde iyi ki kavramı “ne mutlu” manası taşımaktadır.