İzcilik Rütbeleri Nelerdir? Sırasıyla İzcilik Basamakları

Yavru kurtlar ve izciler 15- 18 yaş arasında olan ergin izcilerin sorumluluğundadır. Kamptaki düzeni sağlamak da ergin izcilerin görevleri arasında yer alır.

İzcilik Rütbeleri Nelerdir?

İzcilik 3 rütbeden oluşur. Bunlar sırasıyla yavrukurt, izci ve ergin izci rütbeleridir.

Sırasıyla İzcilik Basamakları

Basamak: Öbek

Minimum 5, maksimum 8 yavrukurttan oluşan en küçük birliğe öbek denir.

Basamak: Küme

Kümeler iki ya da üç öbekten oluşur. Küme başı öbeklere başkanlık eder.

Basamak: Oba

İzcilerin oluşturduğu en küçük birliktir.

Basamak: Oymak

Oymakla genelde 2 ya da 2 obadan oluşur.

Basamak: Ekip

Ergin izcilerin oluşturduğu en küçük birliğe ekip denir.

Basamak: Ocak

Ocaklar en az 4 en fazla 6 ekipten oluşur.

Yavrukurt Türesi Nedir?

Yavrukurtlar kendilerine izcileri örnek alırlar. Onları izleyerek hem izcilik hem de kamp yaşamı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Yavrukurt Olma Şartları Nelerdir?

Çevresine karşı duyarlı, nazik, doğayı seven, hayvanları koruyan ve diğer izcilerle kardeşçe yaşamaya hazır olan 7 - 11 yaş aralığındaki herkes yavrukurt olabilir.