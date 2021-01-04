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    04.01.2021 - 12:43 |

    İzcilik Rütbeleri Nelerdir? Sırasıyla İzcilik Basamakları

    İzcilik yaşlara göre toplam 3 basamaktan oluşur. İlk basamağı 7 ile 11 yaş arası oluşturur ve onlara yavrukurt adı verilir. İkinci basamaktaki yaş aralığı ise 11 - 15'tir. Bu yaş grubundakiler artık eğitim aşamasını geçtikleri için ''izci'' ismini alırlar. Üçüncü ve son basamak ise Ergin İzciler adıyla bilinir. İzcilik rütbeleri nelerdir? Merak edenler için izcilik basamaklarını derledik.

    İzcilik Rütbeleri Nelerdir? Sırasıyla İzcilik Basamakları

     Yavru kurtlar ve izciler 15- 18 yaş arasında olan ergin izcilerin sorumluluğundadır. Kamptaki düzeni sağlamak da ergin izcilerin görevleri arasında yer alır. 

     İzcilik Rütbeleri Nelerdir? 

     İzcilik 3 rütbeden oluşur. Bunlar sırasıyla yavrukurt, izci ve ergin izci rütbeleridir. 

    Sırasıyla İzcilik Basamakları 

    1. Basamak: Öbek  

     Minimum 5, maksimum 8 yavrukurttan oluşan en küçük birliğe öbek denir. 

    1. Basamak: Küme 

     Kümeler iki ya da üç öbekten oluşur. Küme başı öbeklere başkanlık eder. 

    1. Basamak: Oba 

     İzcilerin oluşturduğu en küçük birliktir. 

    1. Basamak: Oymak 

     Oymakla genelde 2 ya da 2 obadan oluşur. 

    1. Basamak: Ekip 

     Ergin izcilerin oluşturduğu en küçük birliğe ekip denir. 

    1. Basamak: Ocak 

     Ocaklar en az 4 en fazla 6 ekipten oluşur. 

     Yavrukurt Türesi Nedir? 

     Yavrukurtlar kendilerine izcileri örnek alırlar. Onları izleyerek hem izcilik hem de kamp yaşamı hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     Yavrukurt Olma Şartları Nelerdir? 

    Çevresine karşı duyarlı, nazik, doğayı seven, hayvanları koruyan ve diğer izcilerle kardeşçe yaşamaya hazır olan 7 - 11 yaş aralığındaki herkes yavrukurt olabilir.

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