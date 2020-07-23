K Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi K Olan Hayvanlar

Etinden, sütünden ve yününden faydalanılan keçi, koyun, kuzu gibi küçükbaş hayvanlar da örnek olarak gösterilebilir. Her biri yetiştirildikleri bölgelere göre farklı fiziksel özelliklere sahiptir.



K Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Kedi: Antik Mısırdan bu yana evcilleştirip bakılan kediler, dünyadaki en popüler evcil hayvanların başında gelmektedir. Günümüzde 33 farklı ırkı mevcuttur. En yaygın görülen kedi cinslerine tekir adı veriliyor. Genellikle kül rengi olan bu kediler sarı, beyaz ve siyah renkli de olabiliyor. Gözleri farklı olan ve son derece nadir bulunan Van Kedisi ise sadece Türkiye'de görülür. En değerli türlerinden bir diğeri ise İran Kedisi adıyla biliniyor. Kedilerin birçoğu günün yarısını uyuyarak geçirirler. Bakımları oldukça kolay ve pratiktir. Yapılan araştırmalara göre zeka seviyeleri oldukça yüksektir ve görsel hafızaları gelişmiştir. Aslan ise kedigiller familyasının en büyük üyesidir.



2- Köpek: Kedilerden sonra dünya genelinde en çok bakılan evcil hayvanlardır. Birçoğu türün insanlarla ilişkileri sıcakkanlıdır. Sadakat ve bağlılık duyguları çok gelişmiştir. Evcil hayvan olmak dışında bekçilik, çobanlık ve koruma alanında da görevlendirilir. Keskin koku alma duyuları sayesinde narkotik köpeği olarak görev alan köpek cinsleri de mevcuttur. Kaniş, bulldog, Sibirya kurdu başta olmak üzere toplamda 350 farklı köpek ırkı bulunuyor. Bazıları iki farklı köpek cinsinin çiftleşmesi sonucu olmuş melez ırklardır. Golden köpekleri ise evlerde en çok bakılan türleridir.



3- Koyun: Dall, argali ve Yaban koyunu gibi türleri bulunan koyunlar, küçükbaş hayvanlar grubunda yer alır. Ortalama yaşam süreleri 8 ile 12 yıl arasında değişkenlik gösterir. Uysal ve sakin bir tabiata sahiptirler. Eti dışında sütü ve yününden de faydalanır.



4- Keçi: Boynuzlugiller familyasına ait keçiler yüzyıllar öncesinde evcilleştirilmiştir. Türkiye'de en çok tiftik keçisi yetiştiriliyor. Geneli boynuzlu olup Malta keçisi gibi boynuzları olmayan cinsleri de bulunuyor. Özellikle yünü ve sütü çok değerlidir.



5- Köpek Balığı: Deniz ve okyanusta yaşayan en tehlikeli canlılardan biridir. Koku alma duyguları gelişmiştir. Kan kokusunu kilometrelerce öteden alabilirler. Bilateria grubuna ait olan köpek balıkları genelde açık denizlerde yaşarlar. Ancak aç kaldıkları zaman kıyı şeridine kadar gelebilirler. Camgöz ve Melek ismiyle bilinen çeşitleri mevcuttur.