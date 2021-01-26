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    HaberlerEğitim Haberleri Kan Grubu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kangrubu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 16:44 |

    Kan Grubu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kangrubu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçe kelimeler cümle içerisinde kullanılırken yazım hatası yapılarak kullanılabilmekte ve bu kullanım da çeşitli anlam bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu sebepten dolayı cümleleri doğru bir yazım kuralı ile yazmak ve cümle içerisinde kullanmak büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren Türk Dil Kurumu da bu konu üzerinden çalışmalarını yürütmekte ve kelimelerin cümle içerisindeki doğru kullanışlarını insanlara iletmektedir. İşte, tüm detaylar.

    Kan Grubu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kangrubu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Özellikle son zamanlarda birçok insan kan grubu nasıl yazılır başlığı altında TDK üzerinden çok fazla sayıda arama ve araştırma yapmıştır.

    Kan Grubu Nasıl Yazılır?

    Belirli bir sınıflandırma aracı olan kan grubu, hastanelerde, okullarda ve birçok farklı devlet kurumunda gerekli olabilmektedir. İnsanların kanlarında bulundurduğu antikorlara göre sınıflandırılan kan grupları, A,B, AB, 0 türlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bunların yanı sıra RH değerleri de bu türlerin (+), (-) olduğunu simgelemektedir.

    TDK'ye Göre Kan Grubu Nasıl Yazılır?

    TDK'ye göre, kan grupları B RH (+), A RH (-) şeklinde yazılmalı ve kullanılmalıdır. Bu alan üzerinde A negatif veya B pozitif cümleleri ise doğru olarak kabul edilmemektedir. 

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