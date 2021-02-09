Konjugasyon Nedir, Hangi Canlılarda Görülür? Biyolojide Konjugasyonun Amacı

Konjugasyon özellikle belli başlı bazı canlıların farklılık yaratabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Özellikle söz konusu konjugasyon olduğu zaman daha çok bakterilerden bahsetmek mümkün. Aynı zamanda internet üzerinden de konjugasyon nedir sorusu oldukça fazla araştırılıyor.



Konjugasyon Nedir?



Aynı tür canlılar arasındaki gen aktarımına konjugasyon denir. Bu doğrultuda herhangi bir eşeyli üreme gerçekleşmeden, konjugasyon yöntemi üzerinden aktarım sağlanır. Yapılan gen aktarımı ile beraber yeni bir bakteri oluşumu gerçekleştirilir. Bazı yaşamların belli bir noktada varlığını sürdürebilmesi için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Konjugasyon Hangi Canlılarda Görülür?



Konjugasyon genel olarak iki farklı canlı türünde ortaya çıkar. Bunlardan biri bakteriler diğeri ise paramesyumlardır. Tabii bu iki canlı türü arasında yine konjugasyon değişkenlik gösterebilir. Ancak ortak şekilde genel olarak yapılacak kopyalama sistemi üzerinden gen aktarımı sağlanır.



Sadece yapılış ve işleyiş bakımından her iki tür konjugasyon işlemini değişik yollar üzerinden gerçekleşir. Bu sayede gen aktarımı ile beraber önemli oranda bir çeşitlilik sağlanmış olur. Bu da biyoloji açısından türler arasındaki gelişim noktasında oldukça önemlidir.



Biyolojide Konjugasyonun Amacı



Konjugasyonun temel amacı eşeyli üreme gerçekleşmeden belli başlı bazı canlıların gen aktarımı sağlamasıdır. Örneğin bakteriler plazmit kullanmak suretiyle gen artırımını gerçekleştirir. Aynı zamanda paramesyumlar da yine farklı bir yöntem kullanarak gen aktarımı sağlar. Böylece bu iki farklı canlı türü üreme yöntemi üzerinden etkin bir çeşitlilik sağlar. Özellikle canlı yapısı bir zincir halinde olduğu için her türün çeşitliliği çok önemlidir. O yüzden bakteri ve paramesyumların çeşitlilik yaratabilmesi için konjugasyon oldukça etkilidir.