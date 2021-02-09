Lateks Nedir, Ne İşe Yarar? Lateks Nerelerde Kullanılır?

İnternet üzerinden çok sık karşılaşılan kelimeler içerisinde lateks gelir. Yapıştırıcı bir madde olması ile beraber Lateks nedir sorusu araştırılan kelimeler arasında yer alıyor.



Lateks Nedir?



Lateks daha çok ambalaj sektöründe kullanılan yapıştırıcı bir maddedir. Sıvı haldeyken sürülmüş oldukları yüzeye etkin bir şekilde tutunurlar. Ancak aynı zamanda kurudukları vakit kağıt olan kısımlara herhangi bir şekilde yapışmazlar. Yalnızca lateks sürülmüş olan başka bir yüzeye temas ettikleri vakit yapışma özelliği gösterirler. Bu da birçok farklı sektörde etkin bir kullanım olanağı sağlıyor.



Lateks Ne İşe Yarar?



Lateks güçlü ve önemli bir yapıştırıcı madde olarak ön plana çıkar. Böylece farklı malzemelerin etkin bir şekilde birbirine yapışması ve sağlam hale gelmesine olanak tanır. Üstelik herhangi bir karşılıklı madde yapıştırılmak istendiği vakit, her iki tarafta da lateks olması gerekir. Bunun dışında herhangi bir şekilde yapışmaz ve bu da çok daha etkili bir kullanım olanağı sağlar. Aynı zamanda güçlü bir yapışkan madde olduğunu da dile getirmek gerekir.



Lateks Nerelerde Kullanılır?



Oldukça geniş bir sektör yelpazesi altında lateks etkin bir şekilde kullanılan yapışkan malzemelerden biridir. Özellikle yapının sağlam ve aynı zamanda sağlıklı olması için değerlendirilir.



- Araba lastikleri

- Kumaş türleri

- Balonlar

- Muayene eldivenleri

- Prezervatif

- Ambalaj lastikleri

- Silgi



Dikkat edildiği gibi özellikle esnek yapılarda kullanılan bir yapışkan madde olduğunu söylemek mümkün. Zira bir kere yapıştırıldığı vakit cisim ne kadar hareket ettirilirse ettirirsin sağlam kalmaya devam eder. O yüzden yaygın olarak kullanılan bir maddedir.