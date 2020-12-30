Linda İsminin Anlamı Nedir? Linda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Linda hem İspanyolca hem de Latince kökenli olan ve köklü bir geçmişe sahip güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda mitolojik bir tarihi üzerinden de kız çocuklar için değerlendirecek en hoş adlar arasında geliyor. Okunuşu biraz değişik olduğu için tek başına kullanmak daha güzel bir etki yaratabilir.



Linda Ne Demek?



Kız çocukları adına güzel bir isim olarak ön plana çıkan Linda, iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır.



- İspanyolcada, ‘Güzel’ anlamına gelmektedir.

- Rodos'ta yer alan ve kendisine tapınılan Danaus’un kızı. (Yunan mitolojisi.)



Özellikle kendi anlamı ile bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda mitolojik açıdan da tarihi bir yapısı olmasıyla, değerlendirme konusunda bir adım öne çıkıyor. Tabii isterseniz başka isimler üzerinden de bir araya getirerek kombin oluşturabilirsiniz.



Linda İsmi Kur'an'da Geçer mi?



Linda İspanyolca ve Latince kökenli olarak Türkiye'de son dönemlerde sevilen isimlerinden biridir. Aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Linda Kur'an'da yer almaz. Özellikle Linda isminin anlamı konusunda merak eden anne ve babalar için kız çocuklarına verilebilecek en güzel isimlerden biri olduğunu söylemek gerekir.