Lokal Ne Demek? Tdk'da Lokalizasyon Ve Lokalize Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli olan lokal kelimesi alıntı bir sözcüktür. Yerel anlamında gelmektedir. Latincede ise lokal kelimesi yer anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre lokal kelimesi anlamları; müzikli eğlencelerin yapıldığı yer, dernek evi, yöresel ve yerel şeklinde verilmiştir.



Lokal Ne Demektir?



Tıp dilinde lokal kelimesi, belli bir bölge ve alanı tanımlarken kullanılmaktadır. Bu açıdan tıpta yerel anlamına gelmektedir. Bir şehirden bahsederken oraya özgü yemek, örf ve adetlerin anlatılmasında lokal kelimesi kullanılmaktadır.



Buradaki lokal kelimesi yöresel anlamını taşımaktadır. Farklı amaçlar için kurulmuş olan konutlar için dernek evi veya lokal denilmektedir. Eğlenmek amacıyla insanların bir araya geldiği ve müzik olan mekanlara da lokal adı verilmektedir. Ayrıca konuşma dilinde sıkça kullanılan lokal kelimesi bir adres tarif ederken hedefi belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.



TDK’ ya Göre Lokalizasyon ve Lokalize Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre lokalizasyon kelimesinin anlamı; kuruluş yeri seçimi olarak verilmiştir. TDK’ ya göre lokalize kelimesinin anlamı; yerini ve niteliğini belirlemek, sınırlamak anlamında lokalize etmek şeklinde verilmiştir.