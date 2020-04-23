Maşallah Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Maşallah Mı Yoksa Maaşallah Olarak Mı Yazıyor?
İnternet ortamında birçok kez kelimelerin yazımlarının yanlışlığı konusunda çok sayıda araştırmalar oluyor. Yazım şekli araştırılan kelimelerden bir maşallah kelimesidir. Maşallah şeklinde mi maaşallah şeklinde mi yazılır? Maşallah kelimesinin doğru yazımı nedir? İşte maşallah kelimesinin yazılımı ile ilgili soruların cevabı.
En çok yazım yanlışlarının yapıldığı kelimelerden biri maşallah kelimesidir. Maaşallah şeklinde mi yoksa maşallah şeklinde mi yazılacağı TDK belirlemiştir.
Maşallah TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu Maşallah kelimesinin doğru şekilde yazılışını “maşallah” şeklinde bildirmiştir.
Maşallah Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Maşallah çocuklar çok hızlı büyümüşler. (DOĞRU)
Maaşallah çocuklar çok hızlı büyümüşler. (YANLIŞ)
Maşallah bu elbise sana çok yakıştı. (DOĞRU)
Maaşallah bu elbise sana çok yakıştı. (YANLIŞ)
Maşallah deyin nazar değmesin. (DOĞRU)
Maaşallah deyin nazar değmesin. (YANLIŞ)
Orada olan herkes maşallah dedi. (DOĞRU)
Orada olan herkes maaşallah dedi. (YANLIŞ)
Maşallah Ne Demek?
Allah’ın kişiyi ya da herhangi bir şeyi nazardan koruması için söylenilen dua niteliğinde bir sözdür. Umulmayan şeyler karşısında sitem ve şaşkınlık belirtisi olarak kullanılan sözcüktür.