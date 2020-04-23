BİST98.1710,57EURO7,51-0,63USD6,93-0,75ALTIN387,120,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Maşallah Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Maşallah Mı Yoksa Maaşallah Olarak Mı Yazıyor?
    ABONE OL
    23.04.2020 - 18:16 |

    Maşallah Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Maşallah Mı Yoksa Maaşallah Olarak Mı Yazıyor?

    İnternet ortamında birçok kez kelimelerin yazımlarının yanlışlığı konusunda çok sayıda araştırmalar oluyor. Yazım şekli araştırılan kelimelerden bir maşallah kelimesidir. Maşallah şeklinde mi maaşallah şeklinde mi yazılır? Maşallah kelimesinin doğru yazımı nedir? İşte maşallah kelimesinin yazılımı ile ilgili soruların cevabı.

    Maşallah Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Maşallah Mı Yoksa Maaşallah Olarak Mı Yazıyor?

    En çok yazım yanlışlarının yapıldığı kelimelerden biri maşallah kelimesidir. Maaşallah şeklinde mi yoksa maşallah şeklinde mi yazılacağı TDK belirlemiştir.

    Maşallah TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu Maşallah kelimesinin doğru şekilde yazılışını “maşallah” şeklinde bildirmiştir.

    Maşallah Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Maşallah çocuklar çok hızlı büyümüşler. (DOĞRU)

     Maaşallah çocuklar çok hızlı büyümüşler. (YANLIŞ)

     Maşallah bu elbise sana çok yakıştı. (DOĞRU)

     Maaşallah bu elbise sana çok yakıştı. (YANLIŞ)

     Maşallah deyin nazar değmesin. (DOĞRU)

     Maaşallah deyin nazar değmesin. (YANLIŞ)

     Orada olan herkes maşallah dedi. (DOĞRU)

     Orada olan herkes maaşallah dedi. (YANLIŞ)

    Maşallah Ne Demek?

    Allah’ın kişiyi ya da herhangi bir şeyi nazardan koruması için söylenilen dua niteliğinde bir sözdür. Umulmayan şeyler karşısında sitem ve şaşkınlık belirtisi olarak kullanılan sözcüktür.

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burjuva Ne Demek? Tdk'ya Göre Burjuvalık Ve Burjuvazi Ne Anlama Gelir?

    Burjuva Ne Demek? Tdk'ya Göre Burjuvalık Ve Burjuvazi Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir?

    İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir? 

    Sıradaki Haber