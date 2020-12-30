Medine İsminin Anlamı Nedir? Medine Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aslına bakılırsa tüm Müslümanlar Medine dendiği zaman bu konuda önemli bir bilgi sahibidir. Ancak aynı zamanda bir de isim anlamı üzerinden kullanılır ve kız çocukları için değerlendirilir. Hem okunuşu hem de anlamı ile beraber her açıdan özel bir isim olarak öne çıkıyor.



Medine Arapça kökenli olan ve aynı zamanda bir şehir olarak bilinen isimlerden biridir. Kelime anlamı üzerinden de değerlendirilen Medine, özellikle hem Arapçada hem de Türkçede isim olarak kız çocukları adına kullanılıyor. Eğer Medine isminin anlamı konusunda merak içinde iseniz anlamını öğrenerek Buna göre değerlendirebilirsiniz.



Medine Ne Demek?



En anlamlı ve en özel isimler içerisinde yer alan Medine, tarihi açıdan da çok özel bir yere sahiptir.



- Arabistan'da bir şehir.

- Hz. peygamberin kabrinin bulunduğu şehir.

- Hacıların Mekke'nin ardından ziyarete bulundukları şehir.



Daha çok şehir anlamı üzerinden farklı biçimlerde ele alınan Medine, aynı zamanda kız çocuklar için oldukça hoş bir tonlama sunuyor.



Medine İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Elbette söz konusu isim olarak Medine olduğu zaman pek çok aile Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Medine ismi Kur'an'da yer alır. Özellikle İslamiyet açısından çok önemli olması ile beraber Kur'an'da bulunan bir isimdir.