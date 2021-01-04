Müberra İsminin Anlamı Nedir? Müberra Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Müberra Arapça kökenli bir isimdir. Kız çocukları için kullanılan bu güzel isim aynı zamanda hoş anlama sahiptir. Diğer yandan İslamiyet açısından da önemli bir yere sahip olan isimler arasında geldiğini söylemek mümkün. Genelde tek başına güzel bir anlam sunarken başka isimler üzerinden de kullanılabilir.



Müberra Ne Demek?



Hem tarihi açıdan hem de sözcük anlamı üzerinden Müberra Türkiye'deki sevilen isimler içerisinde geliyor.



- Temize çıkmış aklanmış

- Müstesna

- Azade ve arınmış

- Hz. Peygamberin isimlerinden



Dini ve tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan bu güzel Müberra isminin anlamı, aynı zamanda kendi manası üzerinden de oldukça hoş bir etki yaratıyor. Umutlu ve mutlu bir aydınlık gelecek sunan bir isim olarak kız çocukları için değerlendirilebilecek özel adlar arasında geliyor.



Müberra İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Müberra isminin Kur'an'da geçip geçmediği internet üzerinden sık araştırılan konulardan biridir. Hem kız hem de erkekler için kullanılan bu özel ve güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Özellikle Hazreti peygamberin isimlerinden biri olması ile beraber öne çıkıyor. O yüzden erkek ya da kız çocuklarınız için bu güzel ve etkili ismi kullanabilirsiniz.