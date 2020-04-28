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    HaberlerEğitim Haberleri Münhasır Ne Demek? Tdk'da Münhasıran Ve Münhasırlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    28.04.2020 - 21:01 |

    Münhasır Ne Demek? Tdk'da Münhasıran Ve Münhasırlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Eski dönemlerde çok sık kullanılan münhasır kelimesi dilimizde seyrek de olsa hala kullanılmaktadır. Hala edebi metinlerde karşılaşılan münhasır kelimesinin anlamı çoğu kişiler tarafından merak uyandırmaktadır. Peki münhasır ne demek? TDK'da münhasıran ve münhasırlık kelimelerinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Münhasır Ne Demek? Tdk'da Münhasıran Ve Münhasırlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Münhasır kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir. Eski dönemlerde çok sık kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Münhasır kelimesi anlamı ise bir kişi veya bir şeye ayrılmış, mahsus anlamı barındırmaktadır.

    Münhasır Ne Demek?

    Anlamı itibari ile söylemek isteneni daha kolay ifade etme imkanı sağlayan münhasır kelimesi günümüzde hala kullanılmaktadır. Gündelik yaşamda çok fazla rastlanmasa da kaynaklarda münhasır kelimesini bulmak mümkündür. Münhasır kelimesi kir kimse veya bir şey için ayrılan ve mahsus anlamları taşımaktadır. Bu sadece insanlar için geçerli değil, bununla beraber eşyalar içinde kullanılan bir kelimedir. Eski dönemlerde çok sık rastlanan bir kelime olsa da günümüzde çoğu kaynakta karşılaşmak mümkündür.

    Fransızca kökenli ve Fransızcadan dilimize geçmiş eski bir kelime olan münhasır kelimesi cümle içerisinde de kullanılmaktadır. Münhasır kelimesinin cümle içerisinde örnek ile anlatmak gerekir ise;

    - Babam şahsına münhasır bir kişiliktir.

    TDK'da Münhasıran ve Münhasırlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Arapça kökenli bir kelime olan münhasıran kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre yalnız, özellikle anlamında cümle içerisinde zarf ögesi olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında münhasırlık kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre münhasır olma durumu anlamına gelmektedir.

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