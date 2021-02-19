Müzeyyen İsminin Anlamı Nedir? Müzeyyen Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Her ne kadar günümüzde çok fazla tercih edilmese bile, Türkçedeki en güzel isimlerden biri olarak Müzeyyen öne çıkıyor. Kökeni Arapçaya uzanan bu güzel isim, anlamı itibariyle kız çocuklarına hitap etmektedir.



Müzeyyen Ne Demek?



Herkes tarafından bilinen ancak anlamını ne olduğu bilinmeyen isimlerden biri olarak Müzeyyen öne çıkıyor.



- Zinetlendirilmiş

- Süslenmiş

- Süslü



Bu şekildeki değerli isimleri ile beraber bir kız çocuğuna güzel bir anlam katıyor. Minik yavrumuz için yakışan bir isim şeklinde tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de uyumlu hale getirebilirsiniz. Son zamanlarda yeniden ilgiyi üzerinde toplayan özel ve güzel isimler içerisinde yer alıyor.



Müzeyyen İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok kişi internet üzerinden Müzeyyen isminin ne anlama geldiği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği konusunda da merak edilen isimlerden biridir. Müzeyyen ismi Arapça kökenli olması ile beraber Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Kız çocuklar için güzel bir anlam ifade etmesinin yanı sıra, Müzeyyen adı ayrıca hoş bir telaffuz sunuyor. Etkili ve görkemli bir etki yaratarak telaffuz sunduğu için, tek başına değerlendirilmesi daha uygundur.