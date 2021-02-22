Oksidasyon Nedir? Biyolojide Oksidasyon Tepkimesi Örnekleri Nelerdir?

Oksidasyon kavramı hem kimyasal hem de biyolojik alanlarda kullanılan terimdir. Metal ile oksijenin birlikte reaksiyona girmesi sonucu oluşan metal-oksit bileşkesine denir. Serbest enerjideki değişime bağlı olarak oksit oluşur. Oksidasyon elektron verici moleküller ile elektron alıcı moleküllerin tepkimesine ihtiyaç duyar.



Oksidasyon Nedir?



Bu ifade biyoloji ve kimya başta olmak üzere veteriner ve zooloji alanlarında da geçen bir terimdir. Kısaca açıklamak gerekirse biyoloji de yanma, kimya da ve veterinerlikte yükseltgenme, zooloji de bir maddenin oksijen ile birleşerek yanması da oksijenin etkisi altına girerek parçalanmasına oksidasyon denir. Yükseltgenme de enerji elde edilirken, indirgenme de enerjiye gereksinim duyulur.



Biyolojide Oksidasyon Tepkimesi Örnekleri Nelerdir?



Biyoloji kaynaklarında ve biyolojik olaylarda da geçen oksidasyon terimi bir çeşit tepkime ve reaksiyon sonucu oluşur. Diğer adı yükseltgenme olarak geçen bu tepkime elektronların molekül atomlarının ayrılması işleminin sonucudur. Bu şekilde bir yanma veya parçalanma işlemi meydana gelmektedir. Bu işlem için bazen serbest yani nötr durumun olması bazen de artı değerli iyon hali olması gerekmektedir.



Biyolojik alanda oksidasyon ile alakalı olarak; fotosentez yapamayan mikroorganizmalar örnek gösterilebilir. Burada elektron kaynağı besin veya bileşke maddeleridir. Bir diğer örnek olarak solunum zinciri verilebilir. Burada bir dizi elektron moleküler oksijene taşınarak oksidasyon tepkimesini oluşturmaktadırlar. Bazı biyolojik oksidasyonlar da hiç oksijen rastlanmamaktadır. Buda bize oksijen olmadan da tepkime olabileceğini anlatmaktadır.