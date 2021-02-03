Ön Lisans Nedir, Nasıl Yapılır? Ön Lisans Diploması Hangi Alanlarda İşe Yarar?



Avrupa'da yer alan üniversiteler toplumda sıkça ihtiyaç duyulan alanlarda insanları yetiştirebilmek için önlisans programlarına yaygın olarak başvurur. Üniversitelerin önlisans bölümleri mesleki anlamda yeterlilik kazandırmak ve lisans bölümlerine oranla daha kalifiye personel yetiştirmek amacıyla açılır. Günümüzde neredeyse her türlü meslek grubuna uygun olacak bir önlisans bölümü bulunuyor.



Ön Lisans Nedir, Nasıl Yapılır?



Ön lisans nedir sorusunun en iyi cevabı iki yıllık üniversitelerdir. Toplamda 4 yarıyıl olan ve neredeyse her üniversitenin sahip olduğu önlisans bölümlerine üniversiteye yerleştirme sınavıyla girilir. Genel olarak önlisans bölümleri lisans bölümlerine oranla daha düşük puanlara sahiptir. Ancak bu durum içerisinde birçok istisna bulunup bazı üniversitelerde yüksek puanlı durumlar gözlemlenebilir. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümüne yerleşen kişiler normal üniversite eğitimi alarak seçmiş oldukları bölümde eğitim görür.



Ön Lisans Diploması Hangi Alanlarda İşe Yarar?



Ön lisans diploması birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Özellikle son zamanlarda yapılan düzenlemeler ile ön lisans bölümleri daha yüksek bir statüye kavuşturulmuştur. Lisans bölümlerinin yeterli kalmadığı ve derinlemesine öğrenme gereken durumlarda ön lisans bölümleri oldukça avantaj sağlayabilir.



Herhangi bir teknik bölümde ön lisans diplomasına sahip olan kişiler tekniker unvanı ile hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilir. Buna ek olarak üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan kişiler ön lisans KPSS sınavına girerek kamuda çalışma fırsatı yakalayabilir. Ayrıca önlisans mezunu olan bireyler askerlikte de birçok avantaj elde eder.



6 ay zorunlu askerlikten sonra ön lisans mezunları isterse yedek subay olarak orduda kalabilir. Bunun yanında ön lisans mezunları polis, polis özel harekat, yedek subay ve jandarma gibi alanlarda güvenlik güçlerine dahil olabilir. Özel sektörde ise önlisans mezunları çalışmış oldukları alana göre vasıflı olarak nitelendirilirler. Özellikle elektrik, makina ve bilgisayar gibi teknik alanlarda önlisans mezunları belirli sınırlamalar ile birlikte imza yetkisine sahiptir. Projelerin onayını verme, çeşitli prototipler hazırlama ve yasal yükümlülükler konusunda önlisans diploması günümüzde oldukça avantajlıdır.