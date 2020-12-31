P İle Eşya İsimleri: P Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Herhangi bir harfi öğrenirken, bu harf ile başlayan eşyaları da bilmek, çocuk için öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu yüzden diğer tüm harflerde olduğu gibi P harfi ile başlayan eşyaları da bilmek gerekir.



P ile Eşya İsimleri



Gerek bir şeyleri öğrenirken, gerek de oyun oynarken P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Örneğin P harfini öğrenmek için bu eşyaları bilmek önemlidir. Aynı şekilde bir oyun oynarken de P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Peki, P harfi ile başlayan bu eşyalar nelerdir?



P Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Türkçede P harfi ile başlayan eşyaların sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları günlük hayatımız içerisinde pek çok kez karşımıza çıkarken, bazılarıyla ise neredeyse hiç karşılaşmayız. Türkçede bulunan ve P harfi ile başlayan eşyaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Pabuç

Palto

Pantolon

Para

Pastil

Peçete

Peçetelik

Pencere

Perde

Pervane

Pike

Pipet

Piston

Piyano

Planör

Pompa

Pudra

Pamuk

Pasaport

Paten

Pul

Pulluk

Pelerin

Pense

Pergel

Pil