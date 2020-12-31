P İle Eşya İsimleri: P Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Çocukların eğitim hayatlarına başlarken harfleri, okumayı ve yazmayı öğrenmeleri oldukça önemsenir. Aynı şekilde günlük hayatta kullandıkları eşyaların isimlerini de bilmeleri önemlidir. Dolayısıyla bir yandan harfler öğrenilirken, bir yandan bu harfle başlayan eşyaların öğrenilmesi de çocuğun gelişimine katkı sağlar. Peki P ile eşya var mıdır? P harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Herhangi bir harfi öğrenirken, bu harf ile başlayan eşyaları da bilmek, çocuk için öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu yüzden diğer tüm harflerde olduğu gibi P harfi ile başlayan eşyaları da bilmek gerekir.
P ile Eşya İsimleri
Gerek bir şeyleri öğrenirken, gerek de oyun oynarken P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Örneğin P harfini öğrenmek için bu eşyaları bilmek önemlidir. Aynı şekilde bir oyun oynarken de P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Peki, P harfi ile başlayan bu eşyalar nelerdir?
P Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Türkçede P harfi ile başlayan eşyaların sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları günlük hayatımız içerisinde pek çok kez karşımıza çıkarken, bazılarıyla ise neredeyse hiç karşılaşmayız. Türkçede bulunan ve P harfi ile başlayan eşyaları şu şekilde sıralayabiliriz:
Pabuç
Palto
Pantolon
Para
Pastil
Peçete
Peçetelik
Pencere
Perde
Pervane
Pike
Pipet
Piston
Piyano
Planör
Pompa
Pudra
Pamuk
Pasaport
Paten
Pul
Pulluk
Pelerin
Pense
Pergel
Pil