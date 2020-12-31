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    31.12.2020 - 07:41 |

    P İle Eşya İsimleri: P Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çocukların eğitim hayatlarına başlarken harfleri, okumayı ve yazmayı öğrenmeleri oldukça önemsenir. Aynı şekilde günlük hayatta kullandıkları eşyaların isimlerini de bilmeleri önemlidir. Dolayısıyla bir yandan harfler öğrenilirken, bir yandan bu harfle başlayan eşyaların öğrenilmesi de çocuğun gelişimine katkı sağlar. Peki P ile eşya var mıdır? P harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

    P İle Eşya İsimleri: P Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Herhangi bir harfi öğrenirken, bu harf ile başlayan eşyaları da bilmek, çocuk için öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu yüzden diğer tüm harflerde olduğu gibi P harfi ile başlayan eşyaları da bilmek gerekir.

    P ile Eşya İsimleri

    Gerek bir şeyleri öğrenirken, gerek de oyun oynarken P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Örneğin P harfini öğrenmek için bu eşyaları bilmek önemlidir. Aynı şekilde bir oyun oynarken de P harfi ile başlayan eşyaları bilmeye ihtiyacımız olabilir. Peki, P harfi ile başlayan bu eşyalar nelerdir?

    P Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Türkçede P harfi ile başlayan eşyaların sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları günlük hayatımız içerisinde pek çok kez karşımıza çıkarken, bazılarıyla ise neredeyse hiç karşılaşmayız. Türkçede bulunan ve P harfi ile başlayan eşyaları şu şekilde sıralayabiliriz:

    Pabuç

    Palto

    Pantolon

    Para

    Pastil

    Peçete

    Peçetelik

    Pencere

    Perde

    Pervane

    Pike

    Pipet

    Piston

    Piyano

    Planör

    Pompa

    Pudra

    Pamuk

    Pasaport

    Paten

    Pul

    Pulluk

    Pelerin

    Pense

    Pergel

    Pil

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