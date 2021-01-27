Peştemal Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Peştamal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Peştemal kelimesi hamam ortamında giyilen kıyafet anlamına gelmektedir. Türkçeye sonradan geçiş yapan peştemal kelimesi fars kökenli bir kelimedir. Sözlü olarak kullanımda yapılan değişiklikler neticesinde yazım yanlışı oluşmaktadır. Peştemal kelimesinin yazım yanlışı olarak peştamal şeklinde yazımı yanlış kabul edilmektedir.



Peştemal Nasıl Yazılır?



Peştemal kelimesinin doğru yazımı peştemal şeklinde olmaktadır. Peştemal kelimesi ünlü uyumuna uymadığından yazım yanlışı yapılmaktadır.



TDK 'ya Göre Peştemal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk dil kurumuna göre peştemal kelimesinin doğru yazılışı peştemal şeklinde kabul edilmektedir. Yazım yanlışı olarak peştamal şeklinde yazımı yanlış kabul edilmektedir. Peştemal kelimesi kökü farsça olan bir kelime olduğu için Türkçe diline yapısal olarak benzememektedir. Oluşan farklılıklar neticesinde söylenişte oluşan farklılıklar nedeniyle peştemal kelimesi yazım yanlışı oluşmaktadır.