Roleplay Ne Demek? Oyunda Rp Yapmak Ne Anlama Gelir?

Son dönemlerde pek çok oyun sever roleplay ne demek merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirilmektedir. Özellikle GTA 5 gibi oyunlar ile beraber ön plana çıkan bu kelime, oyun içerisindeki belli bir anlamı işaret eder.



Roleplay Ne Demek?



Role play genel olarak, ‘Oyun içerisinde seviye ve karakter geliştirme’ biçiminde ifade edilir. Yani oyuncu kendi seçtiği bir karakter üzerinden, o karakteri geliştirmekte ve istediği gibi şekillendirmektedir. Bu durum aslına bakılırsa küçükken çocukların meslek seçimi ile oynadıkları bir oyun biçiminde anlatılabilir. Çocukların doktor evde polis ve pilot olmak gibi kılık değiştirmeleri, günümüzde ise oyun üzerinden gerçekleştirilir.



Oyunda RP Yapmak Ne Anlama Gelir?



Role Play aynı zamanda oyun içerisinde RP olarak bilinmektedir. Bu bağlamda günümüz teknolojisi yüksek oyunlar içerisinde, kişi karakterinin seviyesini artırmakta ve onu geliştirmektedir. Bu bağlamda karakter oyuncunun istediği şekle gelir ve belli başlı bazı özelliklere sahip olur. Bu özellikler hem güç hem de fiziksel açıdan değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda temel amaç kişinin gerçek yaşamda hayata dönüştüremeyeceği bazı durumların, sanal dünyada gerçeğe dönüşmesi üzerine ifade edilebilir. Birçok değişik oyun üzerinden değerlendirilen bir durumdur.