Sancak Ve Sancaktar Ne Demek? Tdk'ya Göre Sancak Beyi Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK açısından bakıldığı zaman Sancak kelimesi, ‘bayrak’ olarak kısaca ifade edilmektedir. Aynı zamanda Osmanlı dönemine kadar uzanan anlamı bulunduğunu da dile getirmek mümkün.



Sancak ve Sancaktar Nedir?



Sancak kelimesi kısaca ‘bayrak’ anlamına gelmektedir. Özellikle üzeri işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli, askerlere verilen bir bayrak olarak da söylemek mümkün. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Sancak kelimesi, bölge ya da gelir getiren has anlamı üzerinden de tabir edilmektedir.



Sancaktar kelimesi ise TDK'ya göre, ‘Sancağı taşıyan kimse’ anlamına geliyor. Yani diğer bir ifade ile bayrağı taşıyan kişi olarak da söylemek mümkündür.



TDK'ya Göre Sancak Beyi Kelimesinin Anlamı Nedir?



Sancak ve Sancaktar kelimeleri ile beraber TDK üzerinden aynı zamanda sancak Beyi sözcük grubu bulunmaktadır.



Türk Dil Kurumu açısından sancakbeyi kelimesinin anlamı, ‘Osmanlı İmparatorluğu idaresinde, Beylerbeyliklerinden sonra gelen Sancakları yöneten kişi’ anlamı üzerinden ifade edilebilir. Hem idari hem de askeri kısmı yöneten kişi şeklinde de anlatılmaktadır.



Özellikle tarihi kitaplarda ve belli başlı bazı eserlerde Sancak ile beraber türemiş sözcükleriyle karşılaşmak mümkün. Sancak hem bayrak hem de Osmanlı döneminde bir bölge şeklinde ifade edilirken, türemiş kelime sözcükleri üzerinden günümüzde hala kullanılmaktadır.