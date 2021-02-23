Şapel Nedir? Mimaride Şapel Ne Anlama Gelir?

Şapel daha çok Hristiyanlık dininde önemli bir olgu olarak görülmektedir. Ve şapel mimari açıdan da yeni bir olgu kazanılmasına neden olmuştur.



Şapel Nedir?



Şapel için temelde iki anlam vardır. Her iki anlam için de ibadet ile alakalı kelime olduğu bilinmektedir. Genellikle ikinci anlamı kullanılmaktadır. Şapeller genellikle klişe içinde papaz veya vaizin özel ibadet ettiği küçük yer olarak bilinmektedir.



Mimaride Şapel Ne Anlama Gelir?



Mimaride şapel anlamı ise daha çok küçük ibadet yerleri olarak bilinmektedir. Daha çok Müslümanlıkta bulunana mescit kavramını Hristiyanlıkta ki karşılığı şapel olmaktadır. Yani kısaca şapel klişenin küçüğü veya en küçük ibadet merkezlerinden biri olarak bilinmektedir. Şapel yapımı Mimari olarak pek çok alanda gerçekleşebilmektedir.