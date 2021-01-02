Semiha İsminin Anlamı Nedir? Semiha Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Güzel bir anlama sahip olan Semiha ismi altı kelimeden oluşup kökeni ise Arapçadan gelip günümüze kadar popülerliğini korumuştur.



Semiha İsmi Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Semiha ismi anlamı cömert eli açık anlamlarını ifade etmektedir. Ebeveynler çocuklarına isim verirken ismin anlamına asaletine şıklığına çok dikkat ederler. Ebeveynler dünyaya getirdikleri çocuklarına isim verirken isminin anlam bakımızdan güzel bir manayı teşkil etmesi açısından sorumludurlar. Çocuklarına güzel bir isim vermekle yükümlüdürler.



Semiha ismi de anlam ve mana bakımında güzel ve anlamlı bir isimdir. Popülerliğini hala koruyan Semiha ismi günümüze kadar gelip Ebeveynlerin tercihleri arasında yerini korumuştur. Cömert ve eli açık manalarına gelen Semiha ismi ebeveynler tarafından bu isim manasının çocuğa yansıyacağını düşünüp bu adı evlatlarına vermektedirler. Evlatlarının cömert ve eli açık olması için bu ismi tercih te edebilmektedirler.



Semiha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Cömert eli açık bonkör sakınmadan para harcayan anlamlarına gelen Semiha ismi Kur anda geçmemektedir. Bu ismin kuran da geçmemesi doğacak çocuklara verilmeyecek anlamına gelmemektedir. Bazı isimler anlamları bakımından güzel manaya sahiptirler.