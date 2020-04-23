Sesteş ne demek? TDK'ya göre sesteşlik kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe dilbilgisi alanında en temel konulardan biridir. Özellikle Türkçe öğrenirken bu tür kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak daha doğru dil kullanımı açısından önemlidir.

Sesteş Ne Demek?

Sesteş kelime anlamı itibari ile eş sesli demektir. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler olarak açıklanabilir. Kelimelerin sesteş olabilmesi için sözcüğün her iki anlamının da temel anlamı olması önemlidir. Kelimelerin biri mecaz, diğeri gerçek anlamı ile kullanıldığında sesteş olarak kabul edilmeyecektir.

Sesteş sözcükler şiirlerde cinas sanatı da oluşturur. Cinas sanatı ile oluşturulan şiirlerde edebiyatımızın en beğenilen örnekleri arasında yer almaktadır.

TDK'ya Göre Sesteşlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde sesteş kelimesi söylenişleri aynı, kökleri ve anlamları ayrı olan kelimeler olarak geçmektedir. Eş adlı, eş sesli, homonim gibi sözcüklerde aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. TDK sözlüğünde perdeleri aynı adları farklı iki nota olarak ta tanımlanıyor.