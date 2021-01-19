Sınıf Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Okul Kuralları Ve Disiplin Cezaları

Eğitim hayatınız boyunca hem okulda hem de sınıf içinde uymanız gereken kurallar vardır. Eğer bu kurallara uymazsanız disiplin cezaları ile karşılaşabilirsiniz.



Sınıfın Kuralları Nelerdir?



Sınıf içerisinde herkesin uyması gereken ve değişmeyen kurallar vardır. Sınıf içerisine girdikten sonra herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yüzden sınıf içindeki kurallara uymalısınız.



1- Sınıfa zamanında girmek. Ders başlamadan önce sınıftaki yerinizi almalısınız.



2- Öğretmen veya sınıftan bir arkadaş konuşurken sözü kesilmez.



3- Teneffüs zili çaldığında hemen dışarı koşulmaz.



4 - Teneffüslerde sınıf havalandırılmalıdır.



5- Arkadaşlarla kavga edilmez ve herkese nazik davranılır.



6- Sınıf içinde koşulmaz.



7- Sınıf içinde yerlere çöp atılmaz.



8- Sınıftaki malzemelere zarar verilmez.



9- Yerde bulunan eşyaların sahibi aranır veya kayıp eşya kutusuna atılır.



10- Gereksiz yere ışık yakılmaz.



Okul Kuralları Nelerdir?



Sınıfta uymanız gereken kurallar olduğu gibi okul alanı içinde uymanız gereken kurallarda vardır. Okul alanına giren herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır ve aksi davranışları sergileyemez.



1- Okul alanında bağırılmaz ve koşulmaz.



2- Yerlere çöp atılmaz ve tuvaletler kirletilmez.



3- Suyu gereksiz yere akıtmamalısınız.



4- Okuldaki herkese karşı saygılı davranılmalıdır.



5- Okul, araç ve gereçlerine zarar verilmez.



6- Öğrenci sahip olduğu sorumlulukların farkında olmalıdır.



7- Öğrenci okula zamanında gelmelidir.



8- Okulda yasak olan eşyalar ve yiyecekler okula getirilemez.



9- Öğrenci arkadaşlarına karşı hoşgörülü olmalıdır.



10- Yemekhanede kurallar dışına çıkılmamalıdır.



11- Tören sırasında uygunsuz davranışlar sergilenemez.



Disiplin Cezaları Nelerdir?



Okulda kurallara uymayan öğrenciler disiplin cezaları ile karşılaşabilir. O yüzden okulda kurallara uyarak ceza almamaya çalışmalısınız.

● Kınama

● Okuldan kısa süre ile uzaklaştırma

● Okul değiştirme

● Örgün eğitimin dışına çıkarma

Kurallara uymayan öğrenciler disiplin cezalarını almak için disiplin kuruluna sevk edilir. Bu kurulda ceza alan öğrencinin cezasını yetkili makam onaylar. Onay alınmazsa ceza uygulanamaz.

● Kınama ve okuldan kısa süre ile uzaklaştırma alan öğrencinin cezasını okul müdürü onaylar.

● Okul değiştirme cezasını ise ilçe disiplin kurulu onaylamalıdır.

● Örgün eğitim dışına çıkarılma ise il disiplin kurulu onayı alındıktan sonra uygulanır.