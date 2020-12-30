SMA hastası çocuklar için online baraj sınavı

Geçen yıl Türkiye genelindeki online eğitimin yüzde 5’ini tek başına gerçekleştiren Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, pandemi önlemleri çerçevesinde bu dönem çıtayı daha da yükselttiğini açıkladı. İzmir’de 11 noktada anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veren Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, 16 Ocak 2021 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan online baraj sınavı için öğrenci başına alınan 50 lira sınav harcını kayıt anında SMA hastası çocukların tedavisi için açılan bağış hesaplarına aktardıklarını bildirdi. SMA hastası çocukların tedavisinin acil ve çok maliyetli olduğuna işaret eden Özkaya, “Bu çocuklarımızın tedavisi için bizler de katkıda bulunurken sınava girecek öğrenci velilerin de hastalıkla ilgili farkındalıklarını oluşturmak için böyle bir çalışma yapma kararı aldık” dedi. Geçen yıl yüz yüze yapılan sınava sadece İzmir’de 2 bin 500’e yakın öğrencinin katıldığına vurgu yapan Oğuzhan Özkaya, bu yıl Türkiye genelinde online olarak yapılacak sınava katılımın çok daha yüksek olmasının beklendiğini vurguladı.

‘Çıtayı yükselttik’

Online eğitim için pandemi öncesi hazırlıklar yapıldığını, pandemi döneminde ise hemen online eğitime geçme olanağı bulduklarını kaydeden Oğuzhan Özkaya, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın birebir eğitimleri için online sistem oluşturmaya geçen yıl yaz aylarında başladık. Akıllı tahtalarımız, laptop ve tabletlerimiz ile evde ders çalışırken anında öğretmenlerine ulaşarak soru çözümleri ve ders anlatımlarını kolaylaştırmayı hedefleyerek özel yazılımlar hazırlandı. 15 Mart günü okullar pandemi nedeniyle kapatılırken biz 17 Mart günü online eğitime geçmeyi başardık. Okulumuzdaki tüm dersleri buna uygulama derslerimiz de dahil online eğitim kapsamında gerçekleştirmek için 300 akıllı tahtayı söküp öğretmenlerimizin evlerine dağıttık. Diğer öğretmenlerimize ise dizüstü bilgisayar ve masa üstü bilgisayar ile tablet dağıtarak online eğitimin altyapısını oluşturarak hemen start verdik. Geçen dönem Türkiye genelinde online eğitimin yüzde 5’ini gerçekleştirdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde yer aldı. Bu yıl çıtayı daha da yükselttik. Her türlü duruma hazırlıklıyız.”

Helikopter turu ödüllü

Geçen yıl sadece kendi okul öğrencileri için değil İzmir’deki tüm başarılı öğrenciler için ödül olarak helikopter turu düzenlediklerini anlatan Özkaya, “Baraj sınavımızda derece yapan tüm öğrencilere okulumuzun helikopteri ile İzmir’de helikopter turu düzenleme sözü veriyoruz. Çocuklarımız başaracak ve helikopterimiz ile İzmir semalarında turlayacak” diyerek tüm öğrencileri 16 Ocak’ta yapılacak baraj sınavına davet etti.