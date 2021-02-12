Spss Nedir, Nasıl Kullanılır? Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS, 1968 yılından beri veri analizi yapmaya yardımcı olan bir bilgisayar programıdır. Geniş bir kullanım imkanına sahip olması farklı kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilmesine neden olur. SPSS nedir sorusunun cevabı için grafik çizmeyi, verileri depolamayı, istatistiksel analiz yapmayı sağlayan bir programdır denilebilir.

SPSS, özellikle sosyal bilimler alanında kullanılsa da sağlık, eğitim, tekstil sektörleri başta olmak üzere pek çok şirket tarafından tercih edilir. Sağlıklı bir şekilde pazar araştırmalarının yapılması için pazarlamacı kurumlar tarafından kullanılır. Ayrıca anket şirketleri sahip oldukları anketleri SPSS aracılığıyla analiz edebilmektedir.

SPSS Nasıl Kullanılır?

SPSS programını kullanabilmek için öncelikle bilgisayarların işletim sistemlerine uygun olan güncel sürümün yüklenmesi gerekir. Ardından istatistik için gerekli ön bilgiye sahip olan kişiler bu programı rahatlıkla kullanabilir. Verilerin girişi yapıldıktan sonra ulaşılmak istenen sonuca götürecek işlemler uygulanabilmektedir.

SPSS kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri özgün olmaktır. Bir anketten veya araştırmadan istenen sonucun alınabilmesi için hangi işlemlerin yapılacağı belirlenmelidir. Taklit yöntemiyle yapılan çalışmalardan doğru sonuçlar alınması oldukça zordur.

SPSS Programı Ne İşe Yarar?

SPSS, istatistiksel analizin yapılmasını sağlamak amacıyla yazılan bir programdır. Bu nedenle homojen veya normal dağılıma uygun olan verilerin ayrıştırılması, analiz edilmesi, sonuca ulaştırması amacıyla kullanılabilir.

Pek çok fakültede ders olarak verilen uygulamalardan biri olan SPSS, eğitim amacıyla da kullanılmaktadır. Öğrenciler için gerekli olan verilerin analizini sağlayarak uzun çalışmalar yapmak yerine kısa sürede sonuca ulaştırmayı hedefler. Bu sayede pek çok iş alanında başlıca aranan program dilleri arasında bulunur.