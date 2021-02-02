Tika Nedir, Ne İş Yapar? Tika Hangi Amaçla Kurulmuştur, Faaliyetleri Nelerdir?

Bir kurumun kısaltması olarak öne çıkan Tika, son zamanlarda merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Özellikle Türkiye ile beraber dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen organizasyonlar ile adından söz ettiren bir kurum olarak öne çıkıyor.

Tika Nedir?

Tika uzun haliyle Türk İşbirliği ve koordinasyon ajansı şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle SSCB'nin parçalanmasının ardından kurulmuş bir yapı olarak öne çıkar. Dünyanın birçok farklı ülkesinde faaliyet göstermesi ile beraber, özellikle yardım kuruluşu şeklinde destek sağlar. Değişik ülkelerdeki Türkler için verilen destek kapsamında bir kuruluş olduğunu da dile getirmek mümkün.

Tika Ne İş Yapar?

Pek çok kişi tarafından tika nedir sorusu araştırılıyor. TİKA bir yardım kuruluşudur. Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göstermesi ile beraber özellikle dini, ırk ve kültürel benzerlikleri bulunan ülkeler için faaliyet gösterdiğini söylemek mümkün. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda, bütün bir yıl içerisinde faaliyetlerine aralıksız devam eder. 1992 yılında faaliyetlerine başlaması ile beraber, farklı istek ve ihtiyaçları olan muhtaç insanlara destek vermek üzerine kuruludur.

Tika Hangi Amaçla Kurulmuştur?

En çok merak edilen konular içerisinde Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı olan TİKA'nın, hangi amaçla kurulmuş olduğudur. Özellikle genel anlamı ile ele alındığı vakit TİKA daha çok bir yardım kuruluşudur. Bu bağlamda birçok farklı amaç edinmiş bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Özellikle hem dini hem de ırk ile beraber kültürel anlamda benzerlikleri olan ülkeler için destek vermek şeklinde ifade ediliyor. Son dönemlerde internet üzerinden sıkça araştırılan ve siyasete de konu olan bir kurum şeklinde öne çıktığını dile getirmek mümkün.

Tika Faaliyetleri Nelerdir?

TİKA kuruluşunun temel faaliyeti ihtiyacı olan insanlara destek vermek ve yardım sağlamaktır. Bu durum maddi ve manevi olmak üzere farklı biçimlerde ele alınabiliyor. Özellikle Türkiye ile kültürel benzerlikleri olan, dini ve ırki benzerliği benzerlik taşıyan ülkelere yardım gerçekleşir. Maddi destek ile beraber aynı zamanda sağlık konularında destek veya manevi açıdan da destek ön plana çıkmaktadır. Bu yönüyle yıl içerisinde sürekli olarak faaliyetlerini aralıksız devam eden bir kuruluş olduğunu söylemek mümkün.