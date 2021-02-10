Tumblr Ne Demek, Ne İşe Yarar? Tumblr'a Nasıl Üye Olunur Ve Nasıl Kullanılır?

Site, 2010 yılından sonra Türkiye ve dünya genelinde büyük popülerlik kazandı. Bunun en büyük nedeni siteye getirilen yeni özellikler oldu. Çok yönlü bir sosyal ağ olan Tumblr'da, hem fotoğraf & video, hem de blog içerikleri paylaşılabiliyor.

Tumblr Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Tumblr, 12 Şubat 2007 tarihinde David Karp tarafından kurulan bir sitedir. Sitede doğa, sinema, edebiyat ve daha birçok konu hakkında blog yazıları yayımlamak mümkün. Bununla birlikte başka hiçbir blog sitesinde bulunmayan özeleştirme seçenekleri de yazılarda kullanılabilir.

Blog tutan kişiler birbirleriyle Tumblr üzerinden irtibata geçebilir ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Yazılarının daha fazla kişiye ulaşmasını isteyenler de sitenin olanaklarından faydalanabilir.

Tumblr'a Nasıl Üye Olunur Ve Nasıl Kullanılır?

Tumblr'a üye olmak için ad - soy gibi kişisel bilgilerin yanı sıra bir de kullanıcı adı seçilmelidir. Bununla birlikte diğer sitelerde olduğu gibi buraya da bir e-mail adresi ile üye olunuyor. Kullanıcılar birden fazla üyelik oluşturup blog yazılarını farklı hesaplar üzerinden düzenleyebilir.

Tumblr'da takip edilen blogger'ların paylaştığı yeni yazılar ve görseller pano adı verilen ana sayfaya düşer. Üyeler beğendikleri yazıları kendi panolarında da paylaşabilir.

Sitede sadece yazı ve fotoğraf paylaşılmıyor. Bunun dışında anı, video, bağlantı ve ses kaydı paylaşmak da mümkün. Bir konu hakkında araştırma yapanlar ise sitenin ana sayfasında yer alan ''ara'' kısmına ilgili kelimeleri yazabilir.