Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası: İllerin Arimetrik Olarak Nüfusları (Km2 Başına Düşen Kişi Sayıları)

Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en az görüldüğü bölge Doğu Anadolu'dur. Bu bölgenin sınırları içerisindeki Tunceli'de bir kilometrekareye 11 kişi düşüyor.

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Kaynak: cografyaharita.com





Nüfus Yoğunluğunun En Fazla Olduğu İller



Nüfus yoğunluğunu belirleyen iki faktörden biri nüfus oranı diğeri ise şehrin yüz ölçümüdür. Bazı illerde diğer şehirlere göre nüfus daha az olsa bile yoğunluk daha fazla olabilir. İstanbul ise Türkiye'nin hem en kalabalık hem de nüfus yoğunluğunun en fazla yaşandığı şehridir. 5.343 kilometrekare olan İstanbul'da 15 milyondan fazla insan yaşıyor. Türkiye'nin en büyük ili olan Konya ise 38.874 kilometrekarelik bir alanı kapsar. Buna karşın Konya'nın nüfusu 2.250.000 olduğu için nüfus yoğunluğu çok düşüktür.



İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu olan iki il Kocaeli ve İzmir'dir.



Nüfus Yoğunluğunun En Az Olduğu İller



Tunceli'den sonra nüfus yoğunluğunun en az olduğu illerin başında Ardahan ve Erzincan geliyor. Ardahan'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 22 iken, Erzincan'da 25'dir.



Nüfus Yoğunluğunun İllere Göre Dağılımı



Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Bunun nedeni İstanbul şehrinin sanayi, hizmet, eğitim ve turizm gibi alanlarda ülkenin merkezi olmasıdır. Sürekli göç alan şehirde nüfus oranı da yoğunluğu da her geçen yıl artmaktadır. İklim ve yer şekilleri de Türkiye'de illerin dağılımını büyük oranda etkilemektedir. Doğu Karadeniz ve Anadolu'da yükseklik engebeli araziler ile birlikte artar. Tarımsal faaliyetleri engelleyen arazi şartları nüfusun başka şehir ve bölgelerde yoğunlaşmasına neden olur.



Marmara Bölgesinin endüstriyel alanda gelişmesi, her yıl çok fazla göç almasındaki en büyük etkendir. Bitki örtüsü ve toprak verimliliği de nüfus yoğunluğunun illere dağınık bir şekilde dağılmasına neden olmuştur. Turizm de nüfusu etkileyen en önemli faktörlerden biridir Yaz turizminin yoğun yaşandığı Antalya'da kilometrekareye 20 kişi düşmektedir.