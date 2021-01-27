Varolmak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Var Olmak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Var ve olmak kelimelerinin birleşmesiyle oluşan birleşik bir fiil oluşturmaktadır. Anlamı varlık başlangıcı şeklinde olmaktadır.



Var Olmak Nasıl Yazılır?



Var olmak yazılış olarak ayrı yazılan bir kelimedir. Kullanımda yaygın olan varolmak şeklindeki yazım ise yanlış bir yazım şekli olmaktadır.



TDK'ya Göre Var Olmak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre var olmak kelimesinin doğru yazılışı ayrı şekilde kabul edilmektedir. Var olmak şeklinde doğru yazılışı bulunmaktadır. Yazım yanlışı olarak ise varolmak yazımı hatalı sayılmaktadır. Varlık ve olmak kelimelerinin kökleri ile oluşturulan var olmak kelimesi yazımı hataya neden olmaması için TDK tarafından düzenlenmiştir. Kelimelerin özünün değişmemesi için ayrı yazılmaları uygun görülmektedir.