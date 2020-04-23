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    HaberlerEğitim Haberleri Yada Nasıl Yazılır? Ya Da TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yada Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:59 |

    Yada Nasıl Yazılır? Ya Da TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yada Kelimesinin Doğru Yazılışı

    En sık olarak yanlış yazılan, en sık karşılaşılan bağlaçlardan biri “ya da” dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumunun kendisine ait olan internet sitesinde yer alan en sık yanlış kullanılanlar bölümünde yer alan bağlaçlardan biridir. Özellikle sosyal medyada görülen yazım yanlışlarından biridir. Yada nasıl yazılır? Doğru şekilde ya da nasıl yazılır? İşte detaylar...

    Yada Nasıl Yazılır? Ya Da TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yada Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Sık sık yazım yanlışı yapılanlar arasında bağlaçlar da bulunur. Bağlaçların yazılışlarında yapılan yanlışlar genel olarak kulaktan dolma bilgiler nedeni ile olmaktadır. Doğru ve düzgün şekilde azı yazabilmek için doğru bilgi gerekir.

    Ya Da TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

     TDK ya da bağlacının doğru yazılışını “ ya da “ şeklinde belirlemiştir. Yada şeklinde bitişik yazmak yanlıştır. Doğru yazım şekli ya da şeklinde ayrı yazmaktır.

     Ya Da Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    Sev ya da sevme dersini çalışmak zorundasın. (DOĞRU)

    Sev yada sevme dersini çalışmak zorundasın. (YANLIŞ)

    Gel ya da git ama bana bir şey söyle lütfen. (DOĞRU)

    Gel yada git ama bana bir şey söyle lütfen. (YANLIŞ)

     Ya Da Nedir?

     İki anlatımın arasını bağlamakta kullanılan bağlaçtır. Benzer konular için kullanılır.

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