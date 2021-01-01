Yeşim İsminin Anlamı Nedir? Yeşim Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Yeşim ismi çevremizdeki insanlar arasında kolay işlenen ve değerli bir taş ifade eden bir bayan ismidir. Anne ve babalar tarafından anlamının güzelliğinden dolayı tercih edilmektedir.



Yeşim Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Yeşim ismi kökeni Arapça olup beş kelimeden meydana gelmektedir. Anne babalar dünyaya getirdikleri bebeklerine isim koyarken birçok araştırma da bulunup ismin anlam ve manasına çok dikkat ederler. Çünkü anne ve babalar çocuklarına isim verirken o ismin kur an da geçip geçmediğine anlamının güzel olmasına dikkat ederler.



Yeşim ismi Türkiye de en çok İstanbul ilinde bayanlara verilen bir isim olarak ortaya çıkmaktadır. Değerli bir taş anlamına gelen yeşim ismi popülerliğini günümüze kadar taşımıştır. Anlamının manasından dolayı bir şeyin değerli kıymetli olması bu isme olan tercihi yaygın hale getirebilmiştir.



Yeşim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Yeşim ismi anlamı bakımından kıymetli değerli bir taş manalarını ifade ettiğinden bu ismi kız çocuklarına vermekte hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Yeşim ismi Kur'an'da geçmeyen isimlerdendir. Yeşim ismi Kur'an'ı Kerim'in hiç bir yerinde geçmemektedir. Caiz olan Yeşim ismini kullanmakta hiç bir sakıncada bulunmamaktadır.