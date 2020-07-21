YÄ±lanlarÄ±n bazÄ±larÄ± Ã§atal dilli ve iki baÅŸlÄ± olabilir. TÃ¼rlerine gÃ¶re Ã§ok farklÄ± fiziksel Ã¶zelliklere sahip olan yÄ±lanlarÄ±n Ã§oÄŸu ormanlarda ve dere kenarlarÄ±nda yaÅŸar.

Â YÄ±lan TÃ¼rleri ve Ä°simleri Nelerdir?Â

Â 1- Piton: DÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k yÄ±lan tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda gelen piton genellikle Afrika kÄ±tasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu zamana kadar tespit edilmiÅŸ en uzun pitonun boyu 10 metreden fazladÄ±r. Zehirsiz olan bu yÄ±lanlar iri yapÄ±larÄ±na raÄŸmen Ã§ok hÄ±zlÄ± hareket edebilirler. Avlanma becerileri son derece geliÅŸmiÅŸtir. Ä°Ã§inde bulunduklarÄ± Ã§evre ve iklim ÅŸartlarÄ±na anÄ±nda adapte olurlar. Afrika'nÄ±n Ã§Ã¶llerinde ve Avustralya'nÄ±n kayalÄ±klarÄ±nda yaÅŸayan pitonlar en bÃ¼yÃ¼k orman hayvanlarÄ±nÄ± bile avlayabilir.Â

Â 2- Anakonda: Anakonda yÄ±lanÄ±nÄ±n boyu tÄ±pkÄ± pitonlar gibi 10 metreye kadar Ã§Ä±kabilir. AvÄ±nÄ± boÄŸarak etkisiz hale getirir. Bu yÄ±lanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi doÄŸumlarÄ±nÄ± suda gerÃ§ekleÅŸtirmesidir. Bir seferde elliden fazla yavru doÄŸurabilir. DÃ¼nyanÄ±n en acÄ±masÄ±z yÄ±lanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len anakonda aÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± zamanlarda kendi tÃ¼rÃ¼ndeki yÄ±lanlarÄ± da yiyebilir.Â

Â 3- Mamba: Kara ve yeÅŸil mamba olmak Ã¼zere ikiye ayrÄ±lan yÄ±lan tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Genellikle ormanlardan yaÅŸayan mambalar zehirlidir. YeÅŸil olanlarÄ± Ã§ok daha saldÄ±rgandÄ±r. Tek Ä±sÄ±rÄ±kta bir insanÄ± Ã¶ldÃ¼recek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir zehre sahiptir.Â

Â TÃ¼rkiye'de GÃ¶rÃ¼len Zehirli - Zehirsiz YÄ±lanlarÂ

Â 1- Koca engerek yÄ±lanÄ±: TÃ¼rkiye'de sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len koca engerek yÄ±lanÄ± zehirlidir. OldukÃ§a tehlikeli olan bu yÄ±lan tÃ¼rÃ¼ genellikle haÅŸereler ve bÃ¶ceklerle beslenir. TÃ¼rkiye'nin daha Ã§ok doÄŸu kesiminde gÃ¶rÃ¼len bu sÃ¼rÃ¼ngenlerin gÃ¶rme duyularÄ± oldukÃ§a geliÅŸmiÅŸtir. Bu nedenle genellikle karanlÄ±kta avlanÄ±rlar.Â

Â 2- BayaÄŸÄ± engerek: Koca engerek yÄ±lanÄ±ndan sonra Ã¼lkemizde en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len yÄ±lan tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Genellikle siyah renkli olan bayaÄŸÄ± engerekler genellikle bataklÄ±kta ve orman kenarlarÄ±nda yaÅŸar.Â

Â 3- Su yÄ±lanÄ±: Hem karada hem de suda yaÅŸayabilen yÄ±lan tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Ä°nce ve kÄ±sa yapÄ±sÄ± sayesinde uzun saatler boyunca durmadan yolculuk yapabilirler. KÄ±vrak bir yapÄ±ya sahip olan su yÄ±lanlarÄ± TÃ¼rkiye'nin hemen hemen her coÄŸrafyasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â 4- PÃ¼rÃ¼zsÃ¼z yÄ±lan: Parlak bir deri yapÄ±sÄ±na sahip olduÄŸu iÃ§in pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z yÄ±lan adÄ±yla bilinen bu sÃ¼rÃ¼ngenler TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len yÄ±lan tÃ¼rlerinden biridir. En ayÄ±rt edici Ã¶zellikleri kafalarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki siyah noktalardÄ±r.Â

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