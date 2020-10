250 milyonluk yatırımla Akdeniz’in yıldızı oldu

Antalya’nın Konyaaltı sahili, liman bölgesinde temeli geçen eylül ayında atılan “Fenix Center” projesi yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Antalya’nın ilk karma projesini hayata geçirme vizyonu ile yola çıkan Fenix Yapı’nın ustalık eseri olarak tanımladığı Fenix Center, bünyesindeki suit otel, fashion mall ve rezidans daireleriyle görücüye çıktı.



İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, “Projemize büyük ilgi var. Satışa çıkan 100 rezidans dairesinin 43’ünü şimdiden sattık. Metrekare bazında satış oranımız yüzde 50 oldu” dedi. Mavi, şöyle devam etti: “İstanbul ve bölgemizden alıcıların yanı sıra başta Avrupalılar olmak üzere dünyanın her tarafından yatırımcıya satış yapıyoruz. Almanya ve Rusya gibi güneşe hasret ülkelerden gelen müşterilerimiz kadar İsveç, Londra ve Körfez ülkelerinden alıcılarımız da var.” Eyüp Mavi ayrıca, “Fenix Center, sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin simge yapılarından biri olacak. Hemen önümüzdeki kendi beach’imizden denize girilebilecek. Bu projeyle yatırımcılarımızı dünyaca ünlü Konyaaltı plajına davet ediyoruz” dedi.



Almanlar gün sayıyor



250 milyon liralık yatırımla hayata geçen proje hakkında bilgi veren Eyüp Mavi şu noktalara dikkat çekti:



“Fashion Mall konsepti ile modanın başkentleri Milano, New York ve Paris gibi kentlerle yarışan defilelere ev sahipliği yapacağız. Antalya’nın üst gelir grubu turist potansiyeline uygun bir marka karması hazırlıyoruz. Suit otel işletmemizle de Antalya’ya yeni bir açılım getiriyoruz. Daha önce konut alan bir Alman yatırımcı yılın 1 ayı evi kullanıyor, kalan 11 ay boş tutuyordu. Artık bizden alım yapan bir yatırımcı dairesini suit otel konseptiyle işletmeye verebilecek ve kısa sürede konut kendini amorti edebilecek. Yeni modelimiz şimdiden büyük ilgi görüyor. Hatta emekli Alman müşterilerimiz bir an önce projenin hayata geçmesi için gün saymaya başladı. Bu sistem, yatırımın geri dönüş hızını da çok artıran bir iş modeli.”



‘Roof’ dünyaca ünlü şefe ayrıldı



“2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Fenix Center’ın en büyük cazibe merkezlerinden birisi Michelin yıldızlı restoranımız olacak. Bunun için dünyaca ünlü şeflerle görüşüyoruz” açıklamasını yapan Eyüp Mavi, şöyle devam etti: “Hemen hepsi bize olumlu dönüş yaptı. Teras katımızda ‘Akdeniz Akşamları’nın en güzel izleneceği köşeyi bu restoran yatırımı için ayırdık. Anlaşma imzalandığı an şefin ismini ve konsepti paylaşacağız.”



Denize nazır



250 milyon liralık toplam yatırım

16 kat + çatı katı: 200 daire

100 daire arsa payı sahiplerine, 100 daire direkt satış

1+0’dan 4+1’e kadar daire tipleri

İnşaat süresince 1000 kişiye istihdam

Proje bitiminde 500 düzenli yeni istihdam

Yeni normale uygun tasarım: Kat bahçeleri, doğal cephe mizanpajı, temassız girişler

Fashion Mall üzerinden itibaren tüm katlar deniz manzaralı

Tüm daireler net alan üzerinden satılıyor.

Tüm dairelere kapalı otopark yeri garantisi veriliyor.



Bir İngiliz yatırımcı hepsini almak istedi



“Bugüne kadar Antalya’daki işlerimizden daire alan müşterilerimizin birçoğu bu projede de yer almak istiyor. Bu memnuniyet göstergesi gurur veriyor” diyen Eyüp Mavi, şunları kaydetti: “İngiltere’den bir yatırımcı tek seferde satışta olan dairelerin tamamını almak için bize teklif verdi. Ancak bizden tek tek konut alanları da düşünerek bir seferde bu satışı yapmadık. Projenin sindire sindire ilerlemesi ve hisse alanlara düzenli kazandırması için her yüzde 10’luk satış sonrası fiyatlarda artışa gidiyoruz. Bu da bu projenin kar grafiğini düzenli olarak yukarı taşıyor. 2 ay öncesinde 440 bin TL’den başlayan fiyatlarımız önce 490 bin TL’ye şu an 590 bin TL’ye yükseldi. Alım yapan müşterilerimiz şimdiden kazançlı durumdalar.”