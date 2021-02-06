Araç Muayene Sorgulama: Araç Muayene Tarihi (Geçerlilik Tarihi) Nasıl Öğrenebilir?

Muayene işlemlerinde öncelikle araç türüne göre muayene edilmesi gereken süreyi hesaplamanız gerekir. Hususi ve kişisel araçlarınız için ilk üç yıldan sonra her iki yılda bir muayene yapılmalıdır.



Plaka Üzerinden Araç Muayene Sorgulama İşlemleri



E-devlet üzerinden araç muayene sorgulama gerçekleştirilmeniz mümkündür. E-devlet sitesinden araç muayene sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/muayene-durum-sorgulama bağlantısı kullanılarak araç muayene sorgulaması yapılır. E-devlet üzerinden kendi kimlik bilgilerinizle sisteme girmeli ve araç bilgileriyle sorgulama yapmalısınız. Bu bağlantı üzerinden aracınızın tüm muayene bilgilerine detaylı olarak ulaşabilirsiniz.



Araç Türlerine Göre Muayene Süreleri



Kişiye özel hususi otomobiller üç seneyi aştıktan sonra muayene edilmeye başlamalıdır. Lastik Tekerlekli Traktör için bu süre her üç yılda bir olarak muayene gerçekleştirilmelidir. Araca ait trafik cezaları muayene sırasında ödenmelidir. Araç görevliye teslim edilir. Araç kusurlu olursa 30 gün içinde ücretsiz muayene gerçekleştirilir.



Araç Muayene Öncesi Yapılması Gerekenler



Muayene öncesinde araca ait ruhsatı hazır bulundurmak gerekir. Muayene işlemleri için ehliyet ya da nüfus cüzdanı gerekir. Araç sahibi yerine vekaletle muayene yapılması mümkündür. Trafik sigortası muayene için geçerliliğe sahip olmalıdır. Egzoz gazı emisyon ölçümü muayene öncesi yapılması gereken bir durumdur. Geçerli ölçüm belgeleri olmadığı durumlarda ağır kusur olarak adlandırılır. Araç LPG kullanıyor ise marka ve seri numarası gereklidir. Araçta yapılan tadilatlara ilişkin belgeler hazır bulundurulmalı ve muayene sırasında takdim edilmelidir. İlk yardım çantası ve yangın tüpü gibi araçta olması gereken donanımlar hazır olmalıdır.