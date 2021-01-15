Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta içi bankalar saat kaça kadar açık, öğle molası saat kaçta?

Bankalar ne zaman açılacak kapanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hatanın son işlem gününde banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar bankaların saat kaça kadar açılıp kapanacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle özel bankaların büyük bölümü çalışma saatlerinde yeni güncellemeye gitmişti. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte Kamu ve özel bankaların açılış ve kapanış saatleri

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: HAFTA İÇİ BANKALAR HANGİ SAATLER ARASINDA ÇALIŞIYOR?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor

Bankaların bir kısmı 10.00-16.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank’tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Denizbank “2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası yaptığı açıklamada “Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.”

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC’de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

“2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"