Bayram kredisi veren bankalar hangileri 2020? İş Bankası, Finansbank, Yapı Kredi bayram kredisi şartları nelerdir?

Bankalar bayrama yaklaşırken vatandaşlara bayram kredisi fırsatını sunuyor. Birçok banka bayram kredisi için fırsatlarını anlatan açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşlar hangi bankaların bayram kredisini verdiğini ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Peki bayram kredisi veren bankalar hangileri 2020?

GARANTİ

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.

Akten, şunları kaydetti:

"Evlerimizde kaldığımız, sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşacağımız bu Ramazan Bayramı'nda artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyamızı başlattık. Müşterilerimiz, uygun faizlerle sunduğumuz bayram kredisini evden çıkmadan Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı’ndan hızlı ve kolayca kullanılabilir. Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz."

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

teb bayram kredisi başvurusu nasıl yapılacak?

Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti.

Bu doğrultuda müşterilerin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattıklarını aktaran Mendi, "Müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen,"3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız"dedi

Yapı Kredi, Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterilerini bayramda da yalnız bırakmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Küresel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgın sebebiyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde de müşterilerimize destek olmak ve ülkemize hizmet etmek adına sınır tanımadan var gücümüzle çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi müşterileri Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

'Üç Aya Kadar Geri Ödemesiz Anında Bayram Kredisi' olarak açıklanan kredi, tüketicilere 90 güne kadar ödeme erteleme olanağı sağlıyor. Kişiye özel belirlenen faiz oranı ile en fazla 50 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. İş Bankası bayram kredisi 60 aya varan geri ödeme seçeneği içeriyor. Kampanyanın bitiş tarihi banka tarafından 31.05.2020 olarak belirlendi. İş Bankası bayram kredisinde, kredi geri ödeme faizi yüzde 0.96 'dan başlar.

ING BANK BAYRAM KREDİSİ

ING Bank Mayıs ayı boyunca tüketicilere ötelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Yüzde 0,79 faiz oranıyla başlayan ihtiyaç kredisi için üç ay erteleme seçeneği mevcut. ING Bank üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisine 3 aydan 60 aya varan vade seçenekleri ile başvurabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.