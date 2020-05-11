Bayram kredisi veren bankalar hangileri 2020? QNB Finansbank, ING Bank, İş Bankası bayram kredi şartları nedir, nasıl başvurulur?

Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs tarihinde başlayacak. Bayrama az bir zaman kala ise bankaların vatandaşlar için bayram kredisi imkanı bulunuyor. Çeşitli bankalar bayram kredisi fırsatı sunuyor. Bireyler bayram kredisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte bayram kredisi veren bankalar...

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

8 Mayıs 2020 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi’nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise "www.qnbfinansbank.com" adresinden ya da şubelerden Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi’ne başvurabiliyor.

ING BANK BAYRAM KREDİSİ

ING Bank Mayıs ayı boyunca tüketicilere ötelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Yüzde 0,79 faiz oranıyla başlayan ihtiyaç kredisi için üç ay erteleme seçeneği mevcut. ING Bank üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisine 3 aydan 60 aya varan vade seçenekleri ile başvurabilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

'Üç Aya Kadar Geri Ödemesiz Anında Bayram Kredisi' olarak açıklanan kredi, tüketicilere 90 güne kadar ödeme erteleme olanağı sağlıyor. Kişiye özel belirlenen faiz oranı ile en fazla 50 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. İş Bankası bayram kredisi 60 aya varan geri ödeme seçeneği içeriyor. Kampanyanın bitiş tarihi banka tarafından 31.05.2020 olarak belirlendi. İş Bankası bayram kredisinde, kredi geri ödeme faizi yüzde 0.96 'dan başlar.