Cepte yapay zekalı güzellik sunuyor

Dörtlü lensin, video güzelleştirme, yapay zeka güzellik modu, vücut şekillendirme gibi özellikleri var. Farklı cilt tonu efektlerine akıllıca uyum sağlayarak ve hem ön hem de arka kamerada görünümünüzü rötuşlayarak video görüşmeleri ve video çekimi için özelleştirilmiş yüz güzelleştirme sununuyor. Spark 6’nın iki versiyonu bulunuyor. 4 GB Ram’i, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri var. Spark 6’nın renkli, rahat kavramalı arka kapağı, okyanus mavisi, siyah, turuncu ve menekşe renk seçenekleri var. Fiyatı 2 bin 700 TL.