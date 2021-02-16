‘Cepte yerli üretim pazarı canlandıracak’

Fiyatı düşürecek

Bu telefon üreticilerinin ülkemizde üretim yapmaya karar verdiklerini dile getiren yetkililer, “Akıllı cihazların ülkemizde üretilmesi ile son kullanıcı fiyatlarında düşüş olacağını ve tüketicilerin fayda sağlayacağını öngörebiliriz. Bahsi geçen üreticilerin ürün gamına baktığımızda toplam cep telefonu satışında büyük paya sahip oldukları görülüyor. Yerli üretime sağlanan teşviklerin, cihazın son kullanıcı fiyatlarına yansıyacağına ve bu sayede tüketicilerin bugünkü rakamların çok daha altında fiyatlarla cihaz alabileceği seviyeye ulaşılacağına inanıyoruz. Bu açıdan yerli üretim piyasaya canlılık getirecek ve pazara olumlu katkı sağlayacak” diye konuştu.

m-TOD yetkilileri, önümüzdeki dönemde ülkemizde operasyonları bulunan tüm üreticilerin belirli fiyat aralığındaki cihazları yerli olarak üreteceklerini aktararak, şunları söyledi: “Türkiye’deki toplam akıllı telefon pazarının 2020 yılında 2019 ile aynı büyüklükte ve 10.5 milyon adet olduğu biliniyor. Pazarda cep telefonu satışlarının yüzde 38’inin operatörlerin satış kanallarından gerçekleştiği görülüyor. 2021’de ise toplam satış adetlerinin artış göstereceğini öngörüyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin Türkiye’de üretim kararı vermeleri ülkemiz ekonomisi için önemli bir gelişme. Geçtiğimiz yıl alınan kararla 200 dolar altı cihazlar ‘ithalatta gözetim uygulaması’na tabii tutulmaya başlanmıştı.”

Taksit sınırlaması kaldırılsın

m-TOD’un yetkilileri, 2019’da ÖTV artışı ile gözetim uygulaması düzenlemesi sonrasında giriş segmentinde yer alan akıllı cihaz fiyatlarının dahi 3.500 TL sınırına yaklaştığını kaydederek, “Birçok orta seviye cihaz ise 3.500 TL sınırını aşarak 3 taksit kapsamına girdi. Bu nedenle operatör kanalında yapılan akıllı telefon satışları giriş ve orta seviyeye kaydı. Cepte 3.500 TL üstüne getirilen vade sınırlamasının yeniden değerlendirilmesi bir ihtiyaç. 3.500 TL sınırının kaldırılarak tüm ithal cihazlarda vade sınırının asgari 12 ay olarak belirlenmesi ve yerli üretim cihazlar için vade sınırlamasının kaldırılması hem yerli üreticilere hem ülkemizde üretime başlayacak üreticilere aynı zamanda cep telefonu pazarına olumlu katkı yapacak” dedi.