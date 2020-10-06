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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto online
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    06.10.2020 - 08:29 |

    5 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto online

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 5 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları dün akşam Millipiyangoonline.com'da yapılan canlı çekiliş ile belli oldu. Kazanan numaralar "18, 44, 46, 48, 56, 79 ve joker 39". Devreden büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    5 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto online

    Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi 5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Şanslı numaralar canlı yayında yapılan çekilişte belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 68 milyon 79 bin 165 TL.

    5 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI ŞANSLI NUMARALAR

    18 - 44 - 46 - 48 - 56 - 79 - joker 39

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 7 Ekim 2020 tarihinde saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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