5 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto online

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi 5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Şanslı numaralar canlı yayında yapılan çekilişte belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 68 milyon 79 bin 165 TL.

5 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI ŞANSLI NUMARALAR

18 - 44 - 46 - 48 - 56 - 79 - joker 39

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 7 Ekim 2020 tarihinde saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor.

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