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    12.09.2020 - 11:21 | | AA

    Dünyanın en pahalı mantarlarından trüf için yatırım daveti

    Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyanın en pahalı mantarları arasında bulunan "trüf"ün üretimini artırmak amacıyla yatırımcılara davette bulundu. Bakanlık tarafından trüf mantarı bahçe yatırımlarının artırılması amacıyla hazırlanan rehberde, bu alandaki yatırımın ekonomik olarak karlı olacağı vurgulandı.

    Dünyanın en pahalı mantarlarından trüf için yatırım daveti

     

    Bakanlık, mantarlar arasında en çok talep gören trüf için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Rehberle, trüf bahçesi yatırımlarının artırılması ve bu alanda yatırım yapacaklara yol gösterilmesi amaçlanıyor.

    Rehberde, trüf mantarının öneminden yetiştirilme şartlarına, hasadından trüf mantarı bahçesi yatırımının mali analizi ve fizibilitesine ilişkin detaylara kadar bilgilere yer verildi.

    Rehbere göre, trüf mantarına tarım, orman ve gıda sektörü açısından büyük önem verilirken, son 5-6 yılda ülkede trüf mantarı bahçeleri kurulmaya başlandı. Türkiye'de trüf mantarının doğal olarak yetişmesi avantaj sağlıyor.

    "Kara elmas" olarak da anılan bu mantara yönelik dünya çapında her geçen gün artan talep karşılanamıyor. Trüfün, gelecek 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor. Üretimdeki artışa rağmen mantarın fiyatının düşmesi öngörülmüyor. Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı kilogram fiyatı kalitesine göre 100 ile 1500 avro arasında değişiyor.

    Yatırım kar getiriyor

    Rehberde, yatırımcılara yönelik 100 dekarlık alan için arazi bedeli hariç örnek bir yatırımın analizine yer verildi. Buna göre, trüf mantarı bahçesi için tesis dönemi 3 yıl, proje ömrü ise 45 yıl olarak belirlendi. Projenin masraflarını karşılayıp, başa baş noktasına geldiği ve kara geçtiği dönem 9'uncu yıl olarak öngörüldü. Projenin iç karlılık oranı yüzde 62, mali rantabilitesi yüzde 292 olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında trüf mantarı bahçesi için yapılacak bu yatırımın karlı olduğu tespit edildi.

    Trüf mantarı bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçimi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları gibi unsurlar projenin başarısını yakından etkiliyor.

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