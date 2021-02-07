Ehliyet Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır? Araba Ve Motor Ehliyeti İçin Yaş Sınırları



Ehliyet almak için bir yaş sınırı bulunuyor. 18 yaş altında olan kişiler ehliyet alamıyor.



Ehliyet Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ehliyet sahibi olmak isteyen kişilerin, belirlenen kriterlere uyması gerekiyor. Kriterleri yerine getiren kişiler kolaylıkla ehliyet alabiliyor. Ehliyetin en çok bilinen kriteri, yaş sınırıdır. Yaş sınırı ehliyet alımı için ön plana çıkan bir durumdur. Ehliyet için belirlenen yaş sınır 18'dir. 18 yaşını doldurmayan kişilerin ehliyet alma imkanı yoktur. Belirlenen yaş sınırı, ehliyet için belirlenen kriterlerden sadece bir tanesidir.



Ehliyet yaş hesaplaması yapabilmek için, kişinin doğum yılı bilinmesi gerekir. Doğum yılıyla hesaplanacak olan yıl arasındaki fark 18'den küçük olmamalıdır. Bu şekilde hesaplama yapılarak, ehliyet yaş hesaplama işlemi yapılabilir. Yaşın 18'den büyük olması durumunda ehliyet almak için bir engel kalmaz.



Araba ve Motor Ehliyeti İçin Yaş Sınırları



Araba ve motorlar ehliyetli bir şekilde kullanılması gerekir. Her ne kadar kişiler araçları veya motorları kullanabilse de, ehliyetsiz kullanmak yasaktır. Araç kullanan kişiler için ehliyet alma yaşı 18'dir. Yani araç kullanabilmek için 18 yaşından büyük olması gerekir. Motosiklet ehliyetlerinin yaşları değişiklik gösterebiliyor. A1 ehliyeti almak isteyenlerin, tam olarak 16 yaşında olması gerekiyor. A2 motor ehliyeti alabilmek için, 18 yaşından küçük olunmaması gerekiyor. A motosiklet ehliyeti için 20 yaşında olmak yeterlidir, fakat 2 yıl A2 ehliyetine sahip olması aranan kriterler arasındadır.