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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli promosyonunda taahhüt kaldırıldı
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    20.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emekli promosyonunda taahhüt kaldırıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli promosyonunda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildiğini belirtti.

    Emekli promosyonunda taahhüt kaldırıldı

    “Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdıklarını” bildiren Selçuk, “Aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu” ifadesini kullandı.

    Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar” hatırlatmasını yaptı.

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