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    HaberlerEkonomi Haberleri IAS, İsviçre pazarında etkinliğini artırıyor
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    16.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    IAS, İsviçre pazarında etkinliğini artırıyor

    Yazılım firması IAS, küresel pazarda büyümeye devam ediyor. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber’in de aralarında bulunduğu IAS yöneticileri, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile geçtiğimiz hafta bir araya geldi.

    IAS, İsviçre pazarında etkinliğini artırıyor

    IAS yöneticilerini makamında ağırlayan Saygılı, IAS’nin Türkiye’de ve globaldeki başarısının artarak devam edeceğine inandığını söyledi.
    Almanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve İsviçre’deki ofisleriyle dünyanın dört bir yanında hizmet veren IAS, Aralık 2019’da kurduğu IAS Switzerland AG ile İsviçre pazarında etkinliğini artırdı. Gelişmeler sonucunda Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber, Yönetim Kurulu Üyesi Can Karabiber ve IAS Genel Müdürü Mazhar Tellibeyoğlu, Saygılı’nın makamında bir araya geldi.

    Büyükelçi Saygılı ile görüşmelerinden notlar paylaşan IAS Genel Müdürü Tellibeyoğlu, “IAS, Türk mühendisler tarafından üretilen caniasERP ile globaldeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükelçi Saygılı ile gerçekleştirdiğimiz buluşma, bölgedeki etkinliğimizi artırmak adına çok önemliydi. Kendisi ile gelecekteki planlarımız hakkında görüştük. Saygılı, Avrupa’da yeni çözüm ortakları bulmak ve daha büyük adımlar atmak adına önemli bir referans” dedi.

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